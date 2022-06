LdN : l'Irlande bat l'Ecosse facilement, les Iles Féroé s'impose face à la Lituanie

Ce samedi à 18h, deux rencontres de Ligue des Nations se disputaient. Dans le groupe 1 de la Ligue B, l'Irlande, après s'être inclinée sur la plus petite des marges face à l'Arménie et l'Ukraine, recevait l'Ecosse, qui de son côté s'était imposé face aux Arméniens. Dans le groupe 1 de la Ligue C, la Lituanie, battue par la Turquie et le Luxembourg lors des deux premières journées, se déplaçait sur le terrain des Iles Féroé, battues également par ces deux nations.

A l'Aviva Stadium de Dublin, les Irlandais n'ont fait qu'une bouchée des Ecossais puisqu'ils se sont imposés sur le score de 3-0. Faisant le break rapidement en première période, les Irlandais assommaient leurs adversaires au retour des vestiaires. Dans l'autre rencontre, alors que les deux équipes n'avaient inscrit aucun but lors de leurs deux premiers matchs, la Lituanie ouvraient le score rapidement avant d'être rattrapée puis dépassée par les locaux, le tout en première mi-temps. L'euphorie retombait en seconde période et le score n'évoluait plus.

Résultats de 18h en Ligue des Nations

Ligue B, Groupe 1

Irlande 3 - 0 Ecosse : Browne (20e), Parrott (28e), Obafemi (51e)

Ligue C, Groupe 1