Ligue des Nations : la Belgique surclasse la Pologne, les Pays-Bas l'emportent au Pays de Galles

Suite de la Ligue des Nations ce mercredi soir avec au programme quatre rencontres programmées à 20h45. Dans le groupe 4 de la Ligue A, la Belgique recevait la Pologne pour le compte de la deuxième journée. Les Belges, qui avaient été écrasés par les Pays-Bas vendredi (1-4), démarraient la rencontre en 3-4-3, alors que les Polonais, vainqueurs du Pays de Galles (2-1) lors de la première journée, évoluaient en 4-2-3-1. C’était les Diables Rouges qui rentraient le mieux dans ce match devant leur public, Batshuayi trouvait rapidement le poteau (4e), avant d’inscrire un but hors-jeu quelques secondes plus tard (5e). Mais contre toute attente, la Pologne ouvrait le score : sur un bon ballon de Szymański dans le dos de la défense belge, Robert Lewandowski réussissait à tromper Mignolet (28e, 0-1). Les hommes de Roberto Martinez parvenaient à égaliser juste avant la mi-temps : sur une passe en retrait de Castagne, Axel Witsel envoyait une magnifique frappe enroulée dans le but de Dragowski (42e, 1-1).

Au retour des vestiaires, les Belges continuaient à mettre la pression sur le but adverse, notamment Dendoncker et Hazard qui butaient sur le gardien des visiteurs (57e). Mais Dragowski devait finalement s’incliner une nouvelle fois, sur une bonne ouverture d’Eden Hazard, Kevin de Bruyne ajustait parfaitement le portier polonais d’un plat du pied (60e, 2-1). La Belgique était beaucoup plus dominatrice que lors du premier acte et creusait l’écart, sur une récupération haute, Batshuayi lançait bien Trossard dans la profondeur, le nouvel entrant ajustait le dernier rempart adverse et marquait le troisième but de son équipe (73e, 3-1). L’attaquant de Brighton s’offrait même un doublé sur une magnifique frappe enroulée dans la lucarne polonaise (4-1). Les Belges ajoutaient un cinquième but grâce à une belle frappe de Leander Dendoncker (84e, 5-1) et un sixième but par l'intermédiaire de Loïs Openda (93e, 6-1). Grâce à ce succès, les Diables Rouges se relancent dans cette Ligue des Nations et sont désormais deuxièmes derrière les Pays-Bas, la Pologne est troisième.

Les Pays-Bas ne lâchent rien, l'Ukraine se console

Dans la seconde rencontre du groupe 4, le Pays de Galles affrontait les Pays-Bas à Cardiff. En début de rencontre, les Gallois, qui ont obtenu dimanche leur billet pour la Coupe du Monde 2022, ont bien accroché des Hollandais dominateurs dans le jeu. Dans un match assez pauvre en occasions, les deux formations se neutralisaient et rentraient logiquement aux vestiaires sur un score nul et vierge (0-0). En début de seconde période, les Bataves réussissaient finalement faire la différence, Teun Koopmeiners battait Ward d’une frappe puissante à ras de terre (50e, 0-1). Les coéquipiers de Gareth Bale tentaient de revenir en reprenant le contrôle du ballon et ils y parvenaient dans le temps additionnel. Sur un centre dans la surface de Roberts, Rhys Norrington-Davies remportait son duel et envoyait un puissant coup de tête dans le but néerlandais (92e, 1-1). Mais les hommes de Louis van Gaal ne baissaient pas les bras et reprenaient l'avantage dans la foulée sur un centre de Malacia, Wout Weghorst poussait le ballon au fond des filets et permettait au Pays-Bas de remporter une seconde victoire en autant de matches.

Il y avait également ce mercredi soir deux matches du Groupe 1 de la Ligue B, avec l’Ecosse qui s’est imposée à domicile face à l’Arménie (2-0) grâce à un but de la tête d’Anthony Ralston (28e, 1-0) et à un second coup de casque de Scott McKenna (40e, 2-0). Dans le même temps, les Ukrainiens, qui n’ont pas réussi à se qualifier pour le Mondial 2022 la semaine passée, se sont imposés à Dublin face à l’Irlande. Les hommes d’Oleksandr Petrakov ont fait la différence grâce à un coup franc de Viktor Tsyganskov (48e, 0-1). Dans ce groupe 1, ce sont les Ecossais qui sont en tête. L'Ukraine et l'Arménie, qui ont également une victoire, sont respectivement deuxième et troisième, l'Irlande ferme la marche.

Les résultats des matches de 20h45

Ligue A - Groupe 4

Belgique 5 - 1 Pologne : Witsel (42e), De Bruyne (59e), Trossard (73e, 80e), Dendoncker (83e), Openda (90+3e) / Lewandowski (28e)

Pays de Galles 1 - 2 Pays-Bas : Norrington-Davies (90+2e) / Koopmeiners (50e), Weghorst (90+4e)

Ligue B – Groupe 1