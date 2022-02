Adama Traoré a toujours pensé revenir au Barça

Le FC Barcelone était actif sur le mercato hivernal, recrutant quatre joueurs, l'un d'eux est même formé au club. Adama Traoré avait quitté le FC Barcelone en 2015, après seulement quatre petites apparitions sous le maillot blaugrana. Il avait alors rejoint l'Angleterre, où il évoluait donc depuis son départ. Cependant en tant que jeune de la Masia, Traoré n'avait qu'un objectif en tête : «j'ai toujours pensé à revenir au Barça, dès la première minute où je suis parti. Comme je viens du Barça, mon intention était toujours de revenir. Parfois, des chemins différents sont empruntés mais l'important est que l'objectif soit le même. Je suis ici, c'est ce que je voulais et maintenant je vais en profiter au maximum.»

Pour Mundo Deportivo, il est ensuite revenu sur le rôle qu'il pourrait avoir dans le vestiaires, étant donné son statut étrange de nouvel ancien dans le vestiaires : «je pense qu'il y a des joueurs qui seront sûrement en mesure de donner de meilleurs conseils que moi mais je peux les conseiller (les jeunes joueurs), j'ai été dans l'équipe première, avec de grands joueurs et historiques et je peux leur dire ce qu'ils m'ont dit à l'époque.» L'Espagnol a en tout cas était bien accueilli par ses coéquipiers : «beaucoup m'ont envoyé un texto. Busi, Jordi, Ansu... m'accueillant et me disant qu'ils étaient heureux que je revienne. »