Rennes - OL : l’énorme boulette de Moussa Niakhaté

Pour son retour aux affaires, l’OL se déplace ce dimanche soir sur la pelouse du Stade Rennais. Une rencontre démarrée complètement à l’envers par les joueurs de Pierre Sage. Dominés en début de rencontre, les Lyonnais ont concédé l’ouverture du score sur un but contre son camp de Matic après un coup-franc de Blas.

De la malchance, plus que de la maladresse, à la différence du second but breton. C’est en effet à la suite d’une grossière erreur de passe de Moussa Niakhaté pour son gardien, Lucas Perri, qu’Amine Gouiri a pu enfoncer le clou deux minutes plus tard. Rennes mène actuellement 2-0.