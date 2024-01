Celta : Hugo Mallo jugé pour abus sexuel sur une mascotte

Le 11 juillet prochain, le Tribunal Pénal numéro 19 de Barcelone accueillera le procès de procédure abrégée de l’affaire dans laquelle est accusé la latéral droit, Hugo Mallo, qui aurait dû avoir lieu à la Ciutat de la Justícia le 25 mai 2023. Selon le journal As, l’ancien joueur du Celta fait l’objet d’une enquête pour un délit présumé d’abus sexuel sur la mascotte de l’Espanyol dans les instants précédant le match qui s’est déroulé entre les deux équipes au stade Stage Front le 24 avril 2019. Ces événements se seraient produits sur la pelouse au moment où les deux équipes se saluaient ainsi que les deux mascottes. Hugo Mallo, en tant que capitaine du Celta, a été le premier arrivé, lorsqu’il a touché les seins de la perruche sous le costume.

«Quand Hugo Mallo est arrivé au niveau des deux mascottes, il a serré la main de la perruche comme cela se fait habituellement. En revanche, l’attitude du joueur a ensuite changé lorsqu’il a atteint sa taille. Il a mis ses mains sous le costume et lui a touché les seins. Selon le témoin, il a saisi ses seins avec ses mains et a commencé à faire des mouvements», indique la plainte déposée par la victime. L’action n’est pas considérée comme une agression sexuelle car le Code pénal en vigueur de l’époque s’applique. L’avocat de la victime présumée et le parquet s’accordent pour demander que Mallo soit condamné à une amende de 24 mois, d’un montant journalier en fonction des biens de l’accusé, dont le paiement reviendrait à l’État, conformément à l’article 181.1 du Code pénal.