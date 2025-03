Santos lâche ses vérités sur l’épineux cas Neymar Jr

Le 11 mars est une date très importante dans l’histoire du Paris Saint-Germain. Ce jour-là, les pensionnaires du Parc des Princes ont vécu de grands moments. Il y a eu l’élimination de Chelsea après prolongations en 2015. Cinq ans plus tard, en 2020, Paris est venu à bout du Borussia Dortmund. En 2025, on retiendra l’énorme coup de l’équipe de Luis Enrique, qui a envoyé au tapis Liverpool, l’un des favoris du tournoi. Pour Neymar Jr, ce 11 mars est aussi un jour spécial, puisqu’il s’agit du jour de l’anniversaire de sa sœur Rafaella. Une date connue par tous les supporters du PSG, puisqu’on a souvent accusé le Brésilien de ne pas jouer durant cette période avec le club. Bien loin de la capitale française, Ney peut fêter l’anniversaire de sa sœur ou aller au Carnaval de Rio. Ce n’est plus le problème du PSG. C’est à présent celui de Santos.

Les coulisses de son retour

Un club qu’il a retrouvé cet hiver après 18 mois très compliqués en Arabie saoudite, où il a passé plus de temps à l’infirmerie que sur les terrains. Au Brésil, où il a été pointé du doigt pour s’être rendu au Carnaval alors qu’il était blessé, on est globalement heureux de son come-back. C’est le cas du président de Santos, Marcelo Teixeira. Lors d’un entretien accordé à Marca, il a livré les dessous du retour de l’international auriverde. «En décembre 2023, j’ai eu une réunion avec le père de Neymar. Quand nous étions en campagne électorale. Neymar était soigné ici à Rio de Janeiro. Je lui ai montré le projet et à partir de là, nous avons commencé à avoir des contacts. Tout naît de la confiance. D’un point de vue économique, il n’y avait aucune comparaison possible avec une quelconque proposition venue de l’extérieur du pays. Elles étaient toutes supérieures à Santos, qui est un projet en reconstruction et c’est exactement ce que nous faisons.»

Il poursuit : «nous nous sommes concentrés sur l’aspect technique et sur la possibilité de récupérer physiquement le plus rapidement possible. Avec lui sont venues des propositions importantes, des projets que nous mettons en œuvre depuis son arrivée. Cela a amené avec lui l’arrivée de sponsors… mais surtout, nous voulions qu’il soit, lui aussi, impliqué dans le projet (…) Tout a été une question de feeling, et avec lui ici, c’est aussi une façon de se ressourcer et d’aider aux projets financiers qui se déroulaient au club.» Il a ensuite évoqué l’état d’esprit de son joueur : «on a une relation très étroite et de confiance. C’était le moment où un joueur avait besoin d’avoir de la crédibilité. Neymar est heureux. Il est joyeux, concentré sur le fait d’être un facteur important à Santos. Il va très bien, il est très concentré sur son travail. Ici, nous savons déjà à quoi ressemble le calendrier brésilien, vous jouez le mercredi et le dimanche.»

Santos s’exprime publiquement sur son avenir

Il ajoute à son sujet : «il est très dévoué aux entraînements et aux matches. Il se sent de mieux en mieux physiquement et il a la confiance, ce qui est très important. Il est très attaché au projet et aux joueurs, qui le voient comme une référence. Il y a de la confiance de la part des autres envers lui. Il est accroché au projet et au groupe de joueurs.» De là à le voir rester au-delà de 6 mois ? «Le plus dur est déjà fait, c’est de l’avoir ici. On verra la réponse technique et les résultats du club. On travaille sur les sponsors… Il a déjà montré qu’il ne se souciait pas de l’aspect financier. Tout le comité technique l’a soutenu dans ses matches, tout le monde soutient Santos, tout le pays. Et cela influencera la possibilité qu’il reste ici dans un avenir proche. L’équipe nationale l’a rappelé.» En effet, il a été sélectionné par Dorival Junior pour le rassemblement de mars après 17 mois d’absence.

Relancé sur l’épineuse question de son avenir et de ses relations avec les agents et Neymar Sr, Marcelo Teixeira a été clair : «je le connais très bien (le père de Neymar Jr, ndlr) et cela rend tout plus facile. C’est un père. Mais c’est aussi un agent expérimenté, un représentant de footballeurs, qui défend les intérêts de ses joueurs. Il défend de manière correcte pour préserver la carrière du joueur. Notre relation avec lui est très bonne, il y a beaucoup de respect. Sans cela, Neymar ne serait pas revenu au Brésil. Il défend les siens, notamment son fils et son client.» Santos compte sur sa proximité avec le clan Neymar ainsi que la volonté du joueur de participer au Mondial 2026 pour tenter de le garder plus longtemps. Il reste à savoir quelle sera la position du joueur de 33 ans, qui a notamment chargé Pini Zahavi, l’agent qui a joué le rôle d’intermédiaire lors de son transfert au PSG, de tâter le terrain avec le Barça et le Bayern Munich pour cet été 2025.