MLS : avant d’accueillir Lionel Messi, l’Inter Miami est au plus mal

La suite après cette publicité

Son arrivée a sonné comme une révolution. Après deux années peu concluantes en Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain, Lionel Messi a fait le choix de rejoindre la Major League Soccer et la franchise codétenue par David Beckham, l’Inter Miami. Un choix fort, alors que la destination à la mode était l’Arabie saoudite. Son arrivée n’est pas encore complètement officielle, mais les propriétaires de la franchise floridienne se réjouissent déjà de voir l’Argentin jouer à Miami.

Une saison catastrophique

«Je pense qu’il y aura toujours un avant et un après-Messi lorsque nous parlons de ce sport aux États-Unis. Sa simple présence dans cette ligue va attirer des talents de tous âges et de tous niveaux. C’est, je pense, une opportunité formidable et sans précédent qui s’offre à nous», expliquait récemment Jorge Mas, le président de l’Inter Miami. Quelques jours avant l’annonce de l’arrivée de Sergio Busquets, l’ex-coéquipier de la Pulga au Barça. Un deuxième gros coup réalisé par le club américain cet été.

À lire

Après Messi et Busquets, l’Inter Miami veut Jordi Alba

Cependant, il faudra proposer un véritable projet sportif aux légendes du Barça, alors que l’arrivée de Jordi Alba est une possibilité. Car pour l’instant, l’Inter Miami est au plus mal sportivement. Cette nuit, les Rose et Noir ont subi une septième défaite consécutive en Major League Soccer, avec un gros revers contre Philadelphia Union (1-4), quatrième de la conférence Est. L’Inter Miami est bonne dernière de son Championnat, en étant la pire attaque de sa conférence. Cela fait donc depuis le 14 mai dernier et une victoire contre New England Revolution (2-1) que l’équipe floridienne n’a pas gagné en MLS.

La suite après cette publicité

Lionel Messi a déjà un gros challenge

Les Hérons ont annoncé début juin le renvoi de Phil Neville, avec effet immédiat. La légende de Manchester United, nommée en janvier 2021 à la tête de la franchise de MLS, n’aura pas convaincu. Depuis, cela ne va pas mieux pour Miami avant l’arrivée de ses nouvelles stars. Une méforme qui éloigne le club d’une place pour les prochains play-offs de MLS, les neuf premières équipes de conférence étant qualifiées. Pour l’heure, les débuts de Lionel Messi devraient se faire le 21 juillet prochain, au stade DRV-PNK de Miami, pour le match d’ouverture de la League Cup, une nouvelle compétition entre clubs américains et mexicains, contre l’équipe mexicaine de Cruz Azul.

Et il n’est pas garanti que La Pulga puisse disputer la Ligue des Champions nord-américaine en raison des récents résultats. Néanmoins, l’Inter Miami possède une dernière chance pour s’y qualifier. Il faudra remporter l’US Open Cup, équivalent de la coupe nationale. Alors que le club du sud-est de la Floride est en demi-finale, Lionel Messi est déjà sous pression, car il devra déjà qualifier son équipe pour la finale face à Cinncinati, leader de la conférence est. Le match ayant lieu le 24 août prochain.