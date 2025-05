Real Madrid : Florentino Perez ne sera pas à Barcelone pour le Clasico

Moment très attendu chaque année par les observateurs du football espagnol, le Clasico est toujours l’opportunité de voir se réunir un nombre ahurissant de stars au mètre carré, que ce soit sur le terrain ou dans les tribunes. Mais cette année, une figure majeure manquera à l’appel au satde Minjuic : Florentino Perez. En effet, le président du Real n’a pas fait le déplacement avec l’équipe, et sa présence dans les tribunes semble de plus en plus improbable.

Et à moins que le président ne se rende à Barcelone ce dimanche matin, il n’est pas attendu dans la loge VIP, où se trouvera évidemment Joan Laporta. Blessé depuis octobre, Dani Carvajal a lui tenu à faire le déplacement avec ses coéquipiers, dans le but de leur apporter son expérience et son soutien psychologique. D’autres ambassadeurs importants du club ont fait le déplacement, à savoir Santiago Solari, Emilio Butragueno et Roberto Carlos.