Dani Olmo annonce son départ de Leipzig

C’est un dossier qui touche à sa fin. Pisté par Manchester City mais aussi le FC Barcelone, Dani Olmo était un joueur convoité cet été après avoir réalisé un Euro impressionnant. Et c’est finalement le club catalan qui a obtenu le dernier mot avec une offre de plus de 60 millions d’euros (le montant de sa clause). Le transfert devrait donc être officialisé dans les prochaines heures. En attendant, le milieu de 26 ans a annoncé son départ de Leipzig, qu’il avait rejoint en 2020 (148 matches, 29 buts).

La suite après cette publicité

«Un jeune club, un jeune joueur… Nous avons grandi, remporté nos premiers trophées et marqué l’histoire ensemble. Deux Coupes et la Super Coupe ne sont que quelques-uns des nombreux moments inoubliables qui resteront toujours gravés dans ma mémoire. Merci le RB Leipzig, tu resteras à jamais dans mon cœur», a-t-il notamment écrit sur ses réseaux sociaux. Il va donc retourner dans son club formateur, 10 ans après (il avait évolué au Barça entre 2007 et 2014).