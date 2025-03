La Liga se mobilisera contre le racisme le week-end prochain

À l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale, le 21 mars prochain, la Liga s’apprête à lancer la quatrième édition de sa campagne « VS RACISM », annonce Marca. Pour marquer cette initiative, les joueurs de première et deuxième division porteront un maillot spécial conçu par l’artiste SUSO33 et poseront avec une pancarte contre le racisme avant les matchs. Des messages de sensibilisation seront également affichés sur les écrans géants des stades, ainsi que sur les brassards des capitaines. Un hymne diffusé avant les rencontres pourra également être entendu.

En plus de ces actions, un ballon spécial conçu par Puma, inspiré des œuvres de SUSO33, sera utilisé le week-end prochain lors des matchs du premier et deuxième échelon de Liga, mais aussi en première division féminine. Une initiative qui ne semble pas dénuée de sens en Espagne, où plusieurs scandales racistes ont eu lieu ces derniers mois.