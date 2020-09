OM-ASSE : la réaction à chaud de Denis Bouanga

Ce jeudi soir, l'OM et l'ASSE s'affrontaient en match en retard de la première journée de L1 Uber Eats. Et ce sont finalement les Verts qui se sont imposés face aux Phocéens. Un succès 2 à 0 avec notamment un but de Denis Bouanga.

Après la rencontre, le joueur stéphanois a confié au micro de la chaîne Téléfoot : «on gagne ce soir, ça fait plaisir (...) On a vraiment un état d'esprit depuis le début de la saison. On ne lâche rien, on joue les uns pour les autres. On est content de marquer ce deuxième but, » a ainsi confié le buteur de l'ASSE.