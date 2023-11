PSG : le nouveau casse-tête de Luis Enrique

Nuno Mendes, Presnel Kimpembe, Marco Asensio. Luis Enrique a appris à composer sans ces joueurs, au profil de titulaire, depuis le début de la saison pour les deux premiers, et depuis début septembre pour le troisième. L’entraîneur espagnol a bâti un schéma en 4-2-4 parfois décrié, avec quelques alternatives (comme le 4-3-3 ou le 3-4-3). Une constante toutefois, la présence d’éléments clés, comme Warren Zaïre-Emery.

La suite après cette publicité

Vous n’y avez pas échappé, le milieu de terrain de 17 ans a été gravement touché face à Gibraltar, et sera absent au minimum jusqu’à la trêve hivernale. Zaïre-Emery avait débuté jusque-là 10 matches sur les 12 disputés en Ligue 1 (avec une entrée en jeu contre Clermont), et l’intégralité des rencontres de Ligue des Champions. Autre élément majeur touché, encore plus récemment, Marquinhos, qui est indisponible pour la réception de l’AS Monaco, et dont les examens complémentaires à son retour à Paris détermineront la durée de son absence.

À lire

Justice : le PSG fait condamner un lanceur d’alerte portugais !

Après la surprise de la première journée, où le Brésilien s’était assis sur le banc de touche contre Lorient pour laisser place à une charnière Danilo-Skriniar, il est redevenu un titulaire incontournable. Lorsque le Brésilien ne démarre pas, les résultats n’incitent pas spécialement à l’optimisme : un nul 0-0 contre Lorient, une défaite 3-2 au Parc contre Nice, et une victoire poussive 3-2 à Brest. Luis Enrique aborde donc deux chocs décisifs, contre l’AS Monaco vendredi soir, puis face à Newcastle mardi, avec deux changements majeurs à effectuer.

La suite après cette publicité

Un changement de système pour compenser ?

En charnière, Danilo Pereira se présente comme l’alternative préférentielle de Luis Enrique, même si d’autres solutions existent, malgré les absences de Nuno Mendes et Kimpembe. Mukiele peut ainsi dépanner à gauche, comme il l’a déjà fait avec succès cette saison, et Lucas Hernandez peut se recentrer plein axe. Ce qui décalerait Skriniar axe droit (le Slovaque a évolué axe gauche majoritairement cette saison). Le coach espagnol peut aussi passer à 3 derrière, avec Hernandez, Skriniar et Marquinhos, pour un schéma ultra offensif avec Barcola et/ou Kang In Lee en piston, en plus d’Hakimi.

L’absence de Warren Zaire-Emery apparaît plus préjudiciable, au regard de l’abattage du jeune Français, Parisien qui court le plus sur le terrain. Fabian Ruiz est le 3e milieu axial le plus utilisé cette saison (si l’on considère que Vitinha est utilisé comme milieu gauche), et part avec une longueur d’avance. Mais il est plus un joueur d’évitement que d’impact, là où le PSG avait coulé en Angleterre. Une solution serait de remonter Danilo d’un cran, limitant par conséuqent les choix en défense… Un sacré casse-tête à résoudre pour Luis Enrique face à deux adversaires redoutables.