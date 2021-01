PSG : Neymar et Presnel Kimpembe forfaits face à l'OM ?

Mercredi soir, le Paris Saint-Germain affrontera l'OM lors du Trophée des Champions. Une affiche qui se déroulera au stade Bollaert-Delelis à Lens. Pour ce Classique, Mauricio Pochettino devraient enregistrer les retours de Leandro Paredes et Danilo affirme Le Parisien. Les deux joueurs blessés aux ischio-jambiers et à la hanche vont reprendre l'entraînement collectif lundi.

En ce qui concerne Neymar et Presnel Kimpembe, leur présence à Lens reste plus qu'incertaine. Pour le défenseur central parisien, on se dirige même vers un forfait. Le staff médical se montre légèrement plus optimiste pour Neymar qui pourrait être dans le groupe en cas de reprise des séances collectives lundi. Dans le cas contraire, le numéro dix brésilien sera également forfait pour ce choc face au rival marseillais...