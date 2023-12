Borussia Dortmund - PSG : récit d’une soirée complètement irrespirable !

Il faut parfois approcher l’enfer pour tutoyer le paradis. En prenant la route vers l’aéroport de Dortmund, ce mercredi soir, les hommes de Luis Enrique devraient, plus que jamais, en avoir conscience. Frustré, Kylian Mbappé prendra peut-être plus de temps pour établir ce constat. Sous pression avant d’affronter les Marsupiaux lors de la dernière journée de la phase de poules de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain a pourtant frisé la correctionnelle et un nouveau scénario catastrophe sur la scène européenne. Récit d’une soirée où le club de la capitale a connu, pendant de longues minutes, un avenir en Ligue Europa avant de renaître dans la plus prestigieuse des compétitions organisées par l’UEFA.

Le PSG était éliminé à la pause !

Deuxièmes du groupe F au moment d’entrer sur la pelouse du Signal Iduna Park, les coéquipiers du jeune Warren Zaïre-Emery étaient pourtant gonflés à bloc. Il faut dire que l’occasion était belle. Pour rappel, en cas de victoire face au Borussia Dortmund, le PSG s’assurait la qualification et la première place de la poule. Le tout, sans se préoccuper du résultat final dans la rencontre opposant Newcastle à l’AC Milan. Il en aura finalement été tout autre. Entre la touche F5 largement abimée par de nombreux journalistes présents dans l’antre du BvB pour s’assurer que les Magpies n’allaient pas (déjà) anéantir les rêves européens de la Ville Lumière et l’angoisse perceptible sur le visage de certains supporters venus encourager la bande à Luis Enrique, l’atmosphère était irrespirable jusque dans les derniers instants, ou presque.

Rapidement bousculé dans ce choc décisif et bien trop maladroit face au but adverse, le PSG - qui se rendait également coupable de certaines largesses défensives - ne craquait pas (0-0). Oui mais voilà, en Allemagne, le club de la capitale, regardait sûrement avec un intérêt certain le déroulé des événements à quelques milliers de kilomètres de l’antre du BvB et peut-être encore plus lorsque Joelinton décidait de nettoyer la lucarne gauche de Mike Maignan sur la pelouse de St James’ Park (1-0, 33e). Conséquence directe ? À cet instant précis, la formation francilienne se voyait reverser en Ligue Europa et donc éliminée de la C1. Un scénario redouté et un cauchemar qui allait même se confirmer quelques minutes plus tard…

Les hommes de Luis Enrique au bord du gouffre !

Alors que les Magpies conservaient leur léger avantage au tableau d’affichage et que l’heure de jeu pointait le bout de son nez outre-Manche, le PSG, accroché à la pause, finissait par sombrer totalement. Profitant d’une défense, aussi amorphe qu’imprécise techniquement, Karim Adeyemi consolidait un peu plus le futur européen des Toons (1-0, 51e). Au fond du trou, le collectif parisien allait pourtant retrouver une lueur d’espoir. D’abord par l’intermédiaire de son nouveau héros, Warren Zaïre-Emery, auteur d’une frappe décisive à l’entrée de la surface de réparation (1-1, 56e), puis grâce à un certain Christian Pulisic, qui relançait quasiment dans le même temps les Rossoneri (1-1, 59e). Avec ce double match nul, les Rouge et Bleu retrouvaient alors provisoirement leur deuxième place.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Dortmund 11 6 3 3 2 1 7 4 2 PSG 8 6 1 2 2 2 9 8

Une place que la bande à Luis Enrique n’allait finalement plus quitter, et ce malgré une frappe de Bruno Guimarães, détournée par Mike Maignan sur sa propre barre transversale (69e), qui aurait pu faire replonger le PSG dans sa torpeur. Toujours aussi peu adroit offensivement et parfois très instable collectivement, le club parisien - tout proche de s’auto-libérer sur un but de Kylian Mbappé (finalement refusé pour une position de hors-jeu au départ de l’action, 77e) - soufflait définitivement en fin de rencontre. Après un poteau de Rafael Leão (79e), le nouvel entrant Samuel Chukwueze trompait Martin Dubravka (1-2, 84e) et envoyait ainsi les Milanais en C3. Il offrait surtout, à distance, une qualification en 8e de finale de Ligue des Champions pour le PSG. Si ce scénario comblait autant Luis Enrique qu’il ne frustrait Kylian Mbappé, agacé de voir ses coéquipiers jouer la montre, le technicien espagnol ne manquait pas de se justifier quelques instants après la libération.

Zaïre-Emery relance les siens, Milan termine le travail…

«Je n’ai pas vu le score jusqu’à la 85e minute. Nous savions que nous étions dépendants de notre résultat. Il fallait gagner ce match. À la mi-temps, on l’a redit. Si tu commençais à penser à l’autre résultat, ça aurait été désastreux. À la 85e minute, alors que la victoire de Milan nous qualifiait, j’ai demandé à mes joueurs de prendre moins de risques. Notre objectif était de finir premier mais finir 2e dans ce groupe difficile, c’est un succès. Cette phase de groupes va nous faire grandir», avouait à ce titre le technicien parisien en conférence de presse. Un constat proche de celui dressé par WZE, l’un des sauveurs du soir. «On est à la fois contents mais on sait qu’on aurait pu faire mieux et finir à la première place, c’était l’objectif. Mais on est contents de finir à la deuxième place et d’être qualifiés, on a fait un bon match».

«La qualification c’était le deuxième objectif qu’on avait, le premier c’était d’aller chercher la première place. Il y avait des opportunités, on a la sensation qu’on pouvait aller la chercher. Mais quand même, il faut rester lucide, c’est important de se qualifier et garder cet objectif de la Ligue des champions. D’ici à la prochaine étape il faut se préparer, être encore meilleurs parce que ça va devenir de gros adversaires», assurait de son côté Marquinhos. Le PSG n’a pas convaincu. Le PSG a souffert. Le PSG s’est fait peur mais au terme d’un scénario suffoquant et de nombreux rebondissements, le PSG a assuré l’essentiel : sa place pour les 8es de finale de la Ligue des Champions. Place désormais à la suite des événements…