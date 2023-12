Ligue des Champions : les possibles adversaires du PSG en 1/8e de finale sont connus !

La phase de groupes de Ligue des Champions s’est terminée ce mercredi soir à l’occasion de cette 6e et dernière journée. Il fallait en profiter, car il s’agit là de la dernière phase de poules sous la version que l’on connaît depuis deux décennies maintenant. À partir de l’année prochaine, la C1 change de format avec plusieurs modifications. Il y aura 36 et non plus 32 équipes en lice avec une poule unique dans laquelle toutes les équipes joueront 8 matchs contre 8 adversaires différents.

Nous n’en sommes pas encore là. Avant cela, il y aura cette campagne 2023/2024 à terminer, à commencer pour la phase finale à partir de février prochain. On connaissait déjà 14 des qualifiés pour le tour suivant et voilà que la liste est désormais complète suite aux dernières rencontres de ce mercredi soir. Voilà donc à quoi peut s’attendre le PSG, dernier représentant français puisque le RC Lens ne pouvait plus qu’espérer une qualification en Ligue Europa.

Un choc en vue pour le PSG en 8e de finale

Il le sait, il est le premier concerné, mais le club de la capitale aurait été bien inspiré de s’imposer sur la pelouse du Borussia Dortmund. Au lieu de finir premier de sa poule et d’avoir un 8e de finale a priori plus abordable, cette 2e place offre beaucoup moins de garanties pour la suite. Des adversaires comme Copenhague, le PSV, Naples, Porto, la Lazio ou encore le RB Leipzig tendaient les bras du PSG. De quoi optimiser ses chances à défaut d’assurer sa qualification pour les quarts de finale. Les Franciliens auront finalement de grandes chances d’avoir droit à leur choc dès le tour suivant, comme c’est souvent le cas ces dernières années.

Luis Enrique et sa bande auront fort à faire puisqu’à part la Real Sociedad, vue comme l’adversaire le moins fort et moins expérimenté à ce niveau de compétition, toutes les autres équipes prétendent à la victoire finale. On pense bien sûr au tenant du titre, Manchester City, mais aussi au Real Madrid, au Bayern Munich ou encore Arsenal et le FC Barcelone, même si le club catalan apparaît un peu plus en retrait. L’Atlético de Madrid est également un gros morceau capable de faire trembler la formation parisienne. Verdict le 18 décembre prochain au moment du tirage au sort.

Les 14 qualifiés pour les 8es de finale déjà connus :

1ers : Bayern, Arsenal, Real Madrid, Real Sociedad, Manchester City, Atlético, FC Barcelone

2es : Copenhague, PSV, Naples, Inter, RB Leipzig, Lazio, PSG, Porto