PSG - RC Lens : les compositions probables

Après la parenthèse européenne qui, cette fois n'a pas été réussie, le PSG est de retour aux affaires en Ligue 1 avec un joli duel face à Lens (17h, à suivre en direct sur Foot Mercato). Comme c'est devenu habituel ces dernières semaines : obligation de gagner pour les Parisiens, à quatre journées de la fin du championnat. Premièrement, pour ne pas laisser le LOSC, leader avec un point d'avance, prendre le large. Mais aussi pour ne pas prendre le risque de voir l'AS Monaco passer devant, puisque le club du Rocher n'est qu'un petit point derrière.

Sur leurs terres, les Parisiens ne sont pas vraiment sereins. En témoignent leurs trois dernières sorties en Ligue des Champions, et ces trois défaites sur les quatre derniers matchs de Ligue 1 disputés au Parc des Princes. De son côté, Lens arrive en forme et a l'habitude d'obtenir de bons résultats à l'extérieur, où les Sang-et-Or n'ont perdu que quatre fois en dix-sept déplacements. En septembre dernier, les Lensois avaient battu le PSG 1-0 à Bollaert.

Une affiche qui promet du jeu

Pour ce match, Mauricio Pochettino misera logiquement sur Navas dans les cages, protégé par le quatuor Diallo-Kimpembe-Marquinhos-Dagba. Au milieu, on retrouvera Ander Herrera et Idrissa Gueye. Devant, en l'absence de Mbappé, c'est un trio composé de Julian Draxler, Neymar et Di Maria qui épaulera la référence offensive Moise Kean.

Franck Haise lui pourra aussi sortir une belle équipe malgré quelques absences, comme celle de Kakuta. Farinez devrait être présent dans les cages pour sa première titularisation avec Lens. Devant lui, Clauss, Gradit, Fortes, Michelin, Medina. Cahuzac et Fofana composeront l'entrejeu. Devant, les Parisiens devront se méfier de Jean, Da Costa mais surtout du titi parisien Arnaud Kalimuendo.

