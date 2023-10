Manchester City : comment se passe le début de saison de Joško Gvardiol ?

La suite après cette publicité

«Manchester City est ravi de confirmer la signature de Joško Gvardiol du RB Leipzig pour un contrat de cinq ans. Le joueur de 21 ans devient la deuxième signature du mercato estival avant la campagne 2023/24, suivant les traces de son compatriote international croate Mateo Kovacic» affichait fièrement Manchester City début août au moment de s’offrir les services de Joško Gvardiol (21 ans). Arrivé pour 90 millions d’euros (hors bonus), le gaucher venait avec de fortes références. Déjà deux saisons pleines au RB Leipzig (87 matches, 5 buts et 3 offrandes) où il est devenu une référence en Bundesliga. Surtout, une Coupe du Monde 2022 monumentale avec la Croatie où il s’est hissé jusqu’à la troisième place.

Un sacré CV au moment de découvrir la Premier League pour le jeune défenseur. Pourtant, la tâche qui se présente à lui n’est pas évidente puisqu’il doit s’adapter à un style de jeu assez particulier sous les ordres de Pep Guardiola et de nombreux joueurs ont eu besoin de temps pour y arriver. Bernardo Silva, Jack Grealish ou encore Rodri Hernandez ont eu besoin d’une première saison d’adaptation. Surtout que le défenseur central n’a connu qu’une seule apparition à son poste habituel, c’était à gauche d’une défense à trois en Coupe de la Ligue anglaise face à Newcastle (défaite 1-0). Disputant aussi cinq matches de Premier League en tant que latéral gauche et la finale de la Supercoupe de l’UEFA, Joško Gvardiol n’est pas encore indiscutable, mais a du temps de jeu en ce début de saison et montre des choses intéressantes.

À lire

PL : Burnley arrache sa première victoire de la saison à Luton

Positionné comme latéral gauche

Conscient toutefois que l’apprentissage de ce nouveau style de jeu mettra du temps, il est confiant sur le processus comme il l’a déclaré en conférence de presse lors d’un rassemblement avec la Croatie : «j’ai encore beaucoup à apprendre de l’entraîneur Guardiola. Le plus important, c’est que j’ai apporté une dose de calme dans le jeu de l’équipe nationale. C’est ce qu’on attend de moi, avancer le plus simplement possible et faire la partie défensive avec Šutalo […] J’aime la façon dont il traite chaque joueur. Il se soucie, comme tout entraîneur. Il essaie de réparer chaque faiblesse du joueur. Nous pouvons voir le calme avec le ballon chez chaque joueur, ils n’ont pas peur de jouer avec le ballon. C’est ce qui rend Manchester City spécial.»

La suite après cette publicité

Arrivé pour le long terme et dans l’optique d’occuper l’axe à un moment donné, les présences de John Stones et Ruben Dias font qu’il est actuellement en concurrence avec Nathan Aké au poste de défenseur gauche (alternant entre l’axe et le couloir). Une perspective qui ne dérange pas le joueur qui connaît bien le poste même s’il garde la volonté de se réaxer à un moment donné : «quand j’étais jeune, j’ai joué aussi bien comme arrière gauche, mais aussi comme numéro six. J’ai beaucoup changé de poste. Finalement, à 19 ans, j’ai commencé à jouer comme défenseur central. C’est juste mon poste, ça me convient parfaitement.» Propre lors de ses premières copies, le Croate a manqué ce samedi lors de la défaite 2-1 contre Wolverhampton. Son concurrent, Nathan Aké, a connu notamment un match très difficile face à Pedro Neto. Quoi de mieux qu’un match de Ligue des Champions ce mercredi contre son ancien club, le RB Leipzig, pour continuer à grappiller des points ?