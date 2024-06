Ryan Reynolds veut faire sortir Gareth Bale de sa retraite

Acteur canadien de 47 ans connu pour ses rôles dans American Party et Deadpool notamment, Ryan Reynolds a aussi un pied dans le football grâce à son rôle de propriétaire du club de Wrexham AFC. Club gallois promu en League One (D3 anglaise), l’équipe basée à Racecourse Ground effectue un sacré retour dans le paysage du football anglais. Ne voulant pas s’arrêter là et débordant d’ambition, Wrexham essaye désormais de s’offrir un quintuple vainqueur de la Ligue des Champions avec Gareth Bale.

Même s’il est retraité, l’ailier de 34 ans subit un pressing constant de la part de l’acteur comme le rapporte The Athletic. «Hey Bale, jouons au golf, où je ne passerai pas quatre heures à essayer de te convaincre de ne pas prendre ta retraite pour une dernière saison magique», a notamment déclaré l’acteur. «Il apprécie l’intérêt, mais ce n’est pas réaliste. Gareth profite désormais d’une vie belle et bien méritée. Au moins, ils ne m’ont pas parlé. Il ne veut plus jamais jouer au football . Il a eu une belle carrière. Il apprécie vraiment ça avec sa famille, c’est la chose la plus importante», a expliqué de son côté Jonathan Barnett l’ancien agent de Gareth Bale.