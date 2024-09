OL : le vestiaire lyonnais a de sérieux doutes sur Pierre Sage

Plus qu’un désastre collectif, c’est une humiliation totale que l’Olympique Lyonnais a encaissée dimanche soir sur sa pelouse du Groupama Stadium face au rival de l’Olympique de Marseille (2-3). Pourtant en supériorité numérique, les Gones ont chuté face aux Phocéens, alors même que l’OL avait réussi à égaliser tardivement dans le sillage de Rayan Cherki (90e+3) pour limiter la casse. Entre les fautes techniques et les sautes de concentration, les troupes de Pierre Sage ont finalement perdu dans les toutes dernières secondes de la rencontre avec ce but lointain signé Jonathan Rowe (90e+5). Une réalisation venue de nulle part qui a climatisé le public lyonnais. Alors que l’adversaire marseillais a longtemps été une formalité pour Lyon, les derniers duels montrent que tout est en train de s’inverser.

L’OM a remporté 4 de ses 5 derniers matchs face à l’OL en Ligue 1, après n’avoir gagné que 2 de ses 23 rencontres précédentes contre le club lyonnais dans l’élite (10 nuls, 11 défaites). Les séries sont en effet en train de complètement se métamorphoser après des années de domination lyonnaise. Et ce revers cinglant pourrait bien avoir de grosses conséquences sur le projet de l’OL, porté le groupe Eagle et son président John Textor. Au-delà de l’aspect purement sportif, la direction de l’Olympique lyonnais a proposé, ce lundi, d’engager des discussions avec les partenaires sociaux pouvant éventuellement aboutir à un plan de départs volontaires concernant 90 personnes environ, a appris l’Agence France Presse de source interne au club, et confirmé par Foot Mercato. Mais ce n’est pas tout puisque le secteur technique pourrait aussi avoir des remous en raison de la situation actuelle.

Pierre Sage conforté malgré quelques doutes naissants

Selon les informations de nos confrères de L’Equipe, une grande réunion a eu lieu ce lundi matin au lendemain de la débâcle contre l’OM. Si l’entraîneur Pierre Sage semblait touché et encore sonné de cette rencontre, il peut pour le moment compter sur le soutien de sa direction qui juge la défaite face à Marseille invraisemblable, résultat d’une succession de malchance dans un scénario complètement fou : « Il y a eu dix occasions franches, dont quatre face-à-face avec le gardien, une barre, un penalty manqué… Si au moins l’une d’entre elles était rentrée, on ne serait pas en train de parler de ça aujourd’hui et on dirait au contraire que l’OL est lancé », a affirmé une source proche du club au journal français. De plus, Pierre Sage peut toujours compter sur sa proximité presque amicale qu’il entretient avec John Textor - même si ce dernier émet des doutes sur l’utilité du 3-5-2. Néanmoins, un signal d’alerte a été donné et l’entraîneur français doit entamer cette nouvelle semaine dans l’espoir de trouver solutions et remèdes. Surtout que certains joueurs du vestiaire commencent réellement à émettre des doutes quant à leur tacticien.

En effet, toujours d’après les indiscrétions de L’Equipe, des acteurs de l’effectif regrettent la frilosité montrée par Pierre Sage et son manque d’ambition général. Certains pensent qu’il a trop tardé à ajouter des joueurs offensifs contre un Olympique de Marseille réduit à dix dès la 5ème minute. Interrogé par DAZN, Rayan Cherki avait pointé du doigt cette peur à se porter vers l’avant : «c’est une honte, ils sont à 10 depuis la 5ème minute, cela fait des années ici qu’on mène et on ne fait que reculer. Tout le temps, encore. Le match passe, on a 3 500 occasions. Malgré ça, on ne fait que reculer. C’est toujours comme ça, si on veut être une grande équipe, il va falloir quand on mène enterrer les équipes qui viennent jouer ici. Quand on mène, tu dois apprendre à en mettre un, deux, trois, quatre, cinq». Avec un effectif trop fourni, Pierre Sage doit rapidement sortir la tête de l’eau. La rencontre en C3 contre l’Olympiakos et le déplacement à Toulouse ce weekend donneront de premiers indices sur sa capacité à rebondir, pour que le Lyon puisse rugir encore…