FC Barcelone : grosse polémique avec Sergi Roberto

Mercato difficile pour le FC Barcelone. La situation financière très complexe du club et les règles très strictes du fair-play financier de la Liga musèlent clairement Deco, le directeur sportif barcelonais. Une seule recrue a été officialisée pour l’instant : Pau Victor, jeune attaquant de 22 ans qui appartenait à Girona et qui est appelé à avoir un rôle de doublure dans l’équipe après une bonne saison pendant son prêt au Barça B.

Mais compliqué d’imaginer d’autres joueurs débarquer prochainement. Surtout s’il n’y a pas de grosse vente. Nico Williams, qui était et est toujours la priorité du club, semble un peu s’éloigner, alors que les discussions pour Dani Olmo (RB Leipziz) ont tout juste débuté. Le club tente donc de libérer de la masse salariale et faire entrer quelques chèques, et İlkay Gündoğan pourrait par exemple être poussé vers la porte puisqu’il a des offres venant de l’Arabie saoudite et du Qatar.

Dans le flou total

Puis, il y a un autre cas un peu plus complexe… Héros de la remontada face au PSG et parmi les capitaines de l’équipe, Sergi Roberto ne sait toujours pas de quoi sera fait son avenir. Actuellement, il est sans contrat, mais la presse espagnole expliquait que le milieu et le club s’étaient mis d’accord pour signer un nouveau bail. Le contrat était même déjà rédigé et prêt à être signé. Seulement, le club ne lui a pas donné de nouvelles depuis. Il n’a même plus le droit de s’entraîner dans les installations du club. Hansi Flick a même fait comprendre, en conférence de presse, qu’il ne considère pas Sergi Roberto comme joueur du Barça actuellement.

Son dossier est paralysé, puisque le club se concentre d’abord sur des opérations financières qui lui permettraient de recruter et d’enregistrer le contrat du joueur auprès de la Liga. Une situation complexe, qui crée une polémique à Barcelone, puisque beaucoup estiment que c’est un manque de respect envers le joueur, qui est dans le flou total. L’Ajax et Aston Villa sont déjà à l’affût et le joueur envisage maintenant de claquer la porte…