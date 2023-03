Équipe de France : Didier Deschamps explique sa première liste d’après Coupe du Monde

La suite après cette publicité

Les nouveaux Bleus sont arrivés. Pour sa première liste après la Coupe du Monde, Didier Deschamps a appelé des petits novices qui doivent assurer la relève en sélection après les départs en retraite d’Hugo Lloris, Steve Mandanda, Raphaël Varane ou encore Karim Benzema. Leur mission ne sera pas si simple car malgré le soutien des expérimentés du groupe (Rabiot, Griezmann, Giroud, Mbappé, Coman), le baptême du feu se fera au Stade de France face aux Pays-Bas (24 mars), puis trois jours plus tard en Irlande (27 mars), où il n’est jamais simple de s’imposer. L’enjeu sera de taille car il faudra lancer cette campagne de qualification pour l’Euro 2024.

Sitôt après l’annonce de cette liste, le sélectionneur a expliqué ses différents choix, comme le rafraîchissement de son groupe avec les trois nouveaux appelés que sont Brice Samba, Wesley Fofana et Khéphren Thuram. «Le groupe, de par l’arrêt de carrière internationale de plusieurs joueurs, aurait été amené à être rajeuni. C’est dans la logique sportive. Dans mon esprit il y a toujours cet objectif de préparer le moyen terme. Ça passe par leur intégration dans le groupe et sur le terrain pour avoir des réponses pour l’avenir, tout en gardant la compétitivité. Il y a toujours cette obligation de se qualifier pour l’Euro.»

À lire

Équipe de France : la réponse cash de Didier Deschamps sur le clash avec Karim Benzema

Une volonté de rafraîchir le groupe

Au poste de gardien, Samba a donc été préféré à Alban Lafont ou encore Illan Meslier mais à en croire les propos de Didier Deschamps, on devrait revoir le Nantais un jour, lui qui a déjà été appelé en septembre après le forfait de Lloris. «Avec ce que fait Samba depuis le début de la saison, c’est intéressant de le voir avec nous. On parle de deux gardiens performants avec leur club mais sans expérience internationale», reconnaît-il avant d’attaquer les justifications sur deux joueurs présents mais avec qui il a pu avoir des relations parfois compliquées. On parle ici de Benjamin Pavard et d’Olivier Giroud.

La suite après cette publicité

«J’ai déjà discuté avant, pendant et après le Mondial aussi, confirme le patron des Bleus à propos du Munichois. On ne va pas revenir dessus. Ça appartient au passé, il sait et je sais. Il maintient un niveau de performance importance en club, sa polyvalence… Il le sait, il vient d’abord pour un poste de latéral droit», prévient-il avant d’aborder le choix de l’attaquant milanais. «Vous connaissez notre programme. Il a l’âge qu’il a. Il n’est pas jeune et ça amène de l’expérience. Il est là parce qu’il se maintient au meilleur niveau.»

Les absents ne sont pas condamnés

18 joueurs présents au Qatar ont été rappelés pour ces deux matchs de juin. Les autres sont partis en retraite ou sont blessés. Mais deux éléments n’ont pas été retenus cette fois, alors qu’ils étaient du Mondial. Il s’agit d’Axel Disasi et de Mattéo Guendouzi. «Rien n’est figé. Il y a des critères bien précis par rapport à la concurrence. Il n’y a rien de définitif. C’est le choix du moment, ce qui ne veut pas dire que ça sera le choix de juin.» C’est donc une question de circonstance. D’ailleurs le Monégasque comme le Marseillais avaient également profité de la baisse de forme des titulaires (Pavard) et de certaines absences (Pogba, Kanté) pour être du Mondial.

La suite après cette publicité