Équipe de France : la réponse cash de Didier Deschamps sur le clash avec Karim Benzema

C’est un sujet qui continue de faire couler l’encre depuis la fin du Mondial. Ce fameux départ précipité du Qatar de Karim Benzema continue d’être rempli de zones d’ombre, et chaque partie impliquée a sa version des faits. Didier Deschamps affirme qu’il a appris le départ de l’attaquant en se réveillant, alors que du côté du clan du Madrilène, on affirme que le sélectionneur était au courant de tout. C’est d’ailleurs sur ce point que les deux parties clashent, et la vedette merengue n’a pas hésité à prendre la parole sur les réseaux sociaux. Avec des messages très forts.

Le numéro 9 du Real Madrid a d’ailleurs laissé entendre qu’il s’apprête à prendre la parole bientôt. Quoi qu’il en soit, ce jeudi, c’était Didier Deschamps qui était présent en conférence de presse. Le sélectionneur a dévoilé sa liste pour les prochains matchs des Bleus, mais c’est, logiquement, sur le cas Benzema que les journalistes ont voulu l’interroger. Et le coach a semblé vouloir esquiver la question, ou du moins, ne pas en dire trop sous peine de déclencher une nouvelle vague de réactions et de polémiques.

Deschamps ne veut plus en entendre parler

« Je ne regarde pas les réseaux sociaux. Je sais que c’est un sujet qui vous intéresse, qui peut mener à des débats et des polémiques. Moi je vous le dis très tranquillement, j’ai eu à m’exprimer dernièrement pour dire ce qui s’était passé, c’est un sujet qui est clos et qui est derrière pour moi. Je ne vais pas recommenter quoi que ce soit, libre à vous de débattre ou de dire ce que vous voulez. Pour moi l’important c’est ce qu’il y a devant nous, l’avenir et ces deux matchs qui nous attendent », a d’abord lancé Didier Deschamps.

Puis, il a été relancé sur ce sujet, et s’est montré particulièrement agacé : « des perturbations on en a connu, il y en a toujours eu, je peux répéter ce que je viens de dire, vous n’aurez pas un mot de plus par rapport à ce que j’ai répondu lors de la première question. Chacun est amené à en parler, à dire ce qu’il veut, moi je le répète, j’ai déjà pris la parole pour dire ce qui s’est passé. C’est derrière et rien ne me fera reparler de ce sujet là. Un autre journaliste peut réessayer (de poser la question, NDLR) s’il veut ». C’est plutôt clair…