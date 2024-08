L’OM blinde Leonardo Balerdi

L’Olympique de Marseille est sur tous les fronts en cette fin de mercato. En plus de multiplier les recrues, les pensionnaires de l’Orange Vélodrome veulent aussi dégraisser, eux qui ne comptent plus sur Chancel Mbemba, Samuel Gigot, Jordan Veretout ou encore Ulisses Garcia. Ce qui n’est pas le cas de Leonardo Balerdi. Un temps annoncé sur le départ, l’Argentin, dont le nom a été cité notamment à l’Atlético de Madrid va rester. Il a d’ailleurs prolongé son contrat comme l’a annoncé le club olympien ce vendredi.

«4 ans, 135 matches et une belle histoire avec Marseille. Leonardo Balerdi prolonger l’aventure olympienne jusqu’en 2028.» Dans la foulée, le joueur a commenté cette nouvelle en conférence de presse. «Je veux remercier Fabrizio (Ravanelli), le président, le club. Je suis trop content, c’est une chose que je voulais depuis longtemps, et c’est un peu une confirmation pour moi. Maintenant, je dois continuer, confirmer, et pour moi l’OM, c’est un club spécial. Je suis arrivé très jeune, j’ai grandi ici, et maintenant, je suis heureux de la personne et du joueur que je suis devenu. C’est grâce au club, à cette ville, aux dirigeants.» L’histoire d’amour continue donc entre Balerdi et l’OM.