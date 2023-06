Montpellier : Laurent Nicollin évoque plusieurs pistes pour remplacer Elye Wahi

La suite après cette publicité

Ce n’est pas un scoop, Elye Wahi devrait quitter Montpellier cet été, et sa sortie en pleurs face à Reims samedi dernier confirme inévitablement cette tendance. Auteur de 19 buts en Ligue 1 cette saison, l’attaquant de 20 ans devrait tout de même rapporter une juteuse plus-value à son club, qui réclamera au moins 30 millions d’euros à ses courtisans. Parallèlement, le club héraultais explorerait déjà plusieurs pistes pour identifier son remplaçant. Ce vendredi, L’Équipe rapporte que Levi Garcia, joueur trinidadien de l’AEK Athènes serait notamment pisté, mais que les 15 millions d’euros réclamés par le club grec refroidiraient pour le moment les velléités du club héraultais. Par ailleurs, Tino Kadewere, prêté à Majorque par l’OL cette saison, aurait également été proposé à Montpellier. En ce qui concerne les pistes menant à Andy Delort, Mostafa Mohamed ou encore Florian Thauvin, elles se seraient refroidies.

Au micro de France Bleu Hérault, le président du MHSC Laurent Nicollin a évoqué les possibles renforts offensifs étudiés par la direction sportive, dévoilant notamment une envie d’un ancien buteur pailladin de revenir à la Mosson. «C’est pas un secret de policier que Andy (Delort, ndlr) m’a contacté et qu’il aimerait revenir, oui ça il m’a appelé ça fait quelques temps puisqu’il aimerait revenir à Montpellier mais je pense qu’il y a trop de choses qui se sont passées, trop de choses compliquées. Je pense que dans la vie faut réfléchir avant. (…) Mikautadze, Maja et Krasso ? Sur les trois joueurs, on nous en a proposé deux. Mikautadze est un joueur qui nous a été proposé mais au regard du montant de transfert, c’est impossible qu’on le prenne. […] Pour les deux autres, il faut demander à la cellule de recrutement, pas à moi… Je ne suis pas là pour qu’un joueur me plaise mais qu’il soit performant. S’il peut être sympathique, ce n’est pas plus mal mais je veux qu’il soit bon sur le terrain avant tout», a déclaré le patron montpelliérain.

À lire

Real Madrid : le coup de fil inattendu du clan Mbappé