La réponse de Jean-Pierre Caillot au tacle de Jean-Michel Aulas

« Jean-Pierre Caillot vient de faire la dure expérience de ce que c'est d'avoir été européen par option. C'est plutôt Lyon qui aurait dû l'être cette année, mais on s'est arrêté avant... Là il ne va même pas en phase de poules. Pour le football français, ce n'est pas un bon signe. » Tels étaient les propos de Jean-Michel Aulas, l'homme fort de l'OL, dans les colonnes de L'Équipe suite à l'élimination du Stade de Reims contre le MOL Fehérvár (0-0, 1 t.a.b à 4) lors du troisième tour de qualification de Ligue Europa jeudi.

Mais rapidement, le président du club rémois a répondu, toujours auprès du quotidien sportif. Et le boss du SDR a un peu taclé JMA et son équipe : « Aulas ne peut pas s'en empêcher. Je ne m'abaisserai pas à commenter ses propos. Juste dire que Reims n'a rien volé la saison dernière. Il ne présente pas à la présidence du collège, j'en prends bonne note. Mais son intervention est déplacée, surtout l'amalgame qu'il fait entre le collège de L1 et le club de Reims. » C'est dit...