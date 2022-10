Nice - Partizan : les compositions officielles

Match décisif ce jeudi soir pour le destin européen de l'OGC Nice avec la réception du Partizan Belgrade, à suivre en direct commenté sur Foot Mercato(18h45). À domicile, les Aiglons espèrent se relancer après leur mauvais début de saison en Ligue 1 (12ème place) et leur défaite il y a deux semaines face au FC Slovacko. En face, les Serbes sont en tête du groupe et pourraient se qualifier pour les huitièmes de finale en cas de victoire. Ils arrivent en confiance, eux qui sont classés deuxième de leur championnat après 15 journées.

Lucien Favre a fait tourner avec pas moins de six changements par rapport à l'équipe qui a affronté Nantes ce week-end. Le changement le plus notable est dans les buts avec la titularisation de Marcin Bulka à la place de Kasper Schmeichel. En l'absence d'Andy Delort, Nicolas Pépé et Gaëtan Laborde mèneront l'attaque niçoise. Côté Partizan, attention à Fousseni Diabaté, le Malien est co-meilleur buteur de la phase de groupes de l'UEFA Europa Conference League.

Les compositions officielles :

OGN Nice : Bulka - Atal, Rosario, Dante, Bard - Boudaoui, Lemina, Thuram, Brahimi - Pepe, Laborde.

Partizan : Popovic - Zivkovic, Markovic, Vujacic, Urosevic - Traoré, Fejsa, Natcho - Menig, Ricardo Gomes, Diabaté.