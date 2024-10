AC Milan : l’aveuglement de Paulo Fonseca fait grincer des dents toute l’Italie

Arrivé cet été pour prendre la succession de Stefano Pioli après une saison ponctuée par des hauts et des bas, Paulo Fonseca posait ses valises à l’AC Milan avec l’objectif d’instaurer un vent de fraîcheur et de renouveau au projet sportif dirigé par Gerry Cardinale et Zlatan Ibrahimovic. Malgré un mercato marqué par les renforts de Strahinja Pavlović, Youssouf Fofana, Alvaro Morata, Tammy Abraham, Emerson Royal ou encore Álex Jiménez, les Rossoneri n’arrivent pas encore à trouver une recette efficace pour se montrer solides et réguliers dans ce début de saison. Si sa tête avait rapidement été mise à prix par les tifosi, Paulo Fonseca s’était donné un peu d’air avec le succès lors du Derby della Madonnina contre l’Inter et ce, malgré une inconstance qui fait toujours tache dans le quotidien milanais. Néanmoins, mardi soir sur la pelouse de San Siro, la vérité n’a jamais été aussi criante. Comme un symbole, face au Napoli d’Antonio Conte, les Rossoneri n’ont pas existé à domicile, largement dominés par les Partenopei (0-2). À la maison contre un cador du championnat, l’AC Milan a compris que les troupes étaient loin, très loin du niveau d’un candidat au titre. Surtout que les résultats en Ligue des Champions (1 victoire, 2 défaites) ne permettent même pas d’avoir un lot de consolation, ou du moins une base d’optimisme sur laquelle construire.

La suite après cette publicité

En conférence de presse après la rencontre, l’entraîneur portugais a tenu à porter le fardeau de la faute mais sans réellement mettre le doigt sur les problèmes qui persistent : «Je suis toujours responsable de ce qui se passe sur le terrain, après quoi évidemment ce n’est pas facile de commencer le match avec un but immédiatement après 5 minutes de jeu. Ce que j’ai vu, c’est qu’ils ont marqué deux buts alors que nous avons raté de nombreuses occasions. L’équipe a eu une bonne réaction après un départ négatif et a joué un match positif contre une équipe qui descend beaucoup comme Naples et contre laquelle nous ne pouvons pas jouer. Ils ont marqué deux buts avec deux occasions. Nous avons fait beaucoup de choses positives. Nous n’avons pas réussi à marquer sur les opportunités que nous avons créées», a-t-il déclaré. Les semaines se suivent et se ressemblent du côté de Milan et Paulo Fonseca ne semble pas voir l’étendue de la gravité de la situation. L’AC Milan n’avait plus été mené par deux buts d’écart à la mi-temps d’un match à domicile contre Naples en Serie A depuis le 3 avril 1993.

La très mauvaise analyse de Fonseca

Dans le sport, comme dans la vie, il faut se fixer des objectifs et essayer d’être ambitieux. Fonseca parle du Scudetto sans se cacher depuis le premier jour sur le banc milanais. Mais la vérité est aujourd’hui différente : cette équipe n’est pas prête à viser le titre. Avec ou sans Rafael Leão, dont la gestion questionne toujours, le Diavolo est fragile en défense, peu concret en attaque et encore loin de posséder une identité d’équipe bien définie : «Je ne peux pas dire que nous ne jouons pas pour gagner le Scudetto après avoir vu comment nous avons joué et comment l’équipe a réagi dans un moment difficile, en se battant et en montrant qu’elle était unie. Nous n’avons joué que neuf matchs et je ne me souviens d’aucune équipe qui ait remporté un championnat après neuf matchs ou en perdant après neuf matchs, je veux continuer sur mon chemin, qui me semble clair, et obtenir des résultats pour revenir dans la lutte pour le championnat. Je suis plus confiant que jamais, car je vois comment l’équipe évolue et grandit. C’est vrai que le résultat n’est pas positif, mais il est encore tôt et il reste beaucoup de matchs à jouer. Je reste confiant», a poursuivi le tacticien portugais. C’est une véritable douche froide sur les ambitions de l’AC Milan, alors que le mercato annonçait de belles couleurs. Les Rossoneri se trouvent désormais à la croisée des chemins : soit ils se regroupent, soit ils risquent de devoir beaucoup souffrir même pour atteindre l’objectif minimum.

La suite après cette publicité

Avec 5 défaites lors des 12 premiers matchs de la saison, on n’a pas vu un début aussi compliqué depuis la saison 2019/20, qui avait débuté avec Marco Giampaolo et s’était poursuivie avec Stefano Pioli. L’AC Milan, en comptant les 9 premières journées jouées, a un total de 7 points de moins que l’an dernier à la même période et 6 de moins qu’en 2022/23. La comparaison est encore plus frappante avec l’année du titre à savoir 11 points de moins. Avec cette moyenne de points, l’objectif le plus concret doit être la qualification pour la prochaine Ligue des Champions, compte tenu de la qualité et de la quantité des adversaires : «Je m’attendais à quelques points supplémentaires. Je ne m’attendais pas à autant de difficultés pour changer la façon de jouer, même si ce changement commence à se voir. Ce que je regarde, c’est la croissance de l’équipe. Nous devons nous améliorer en défense. Je ne veux pas entrer dans les détails. Je gère les choses avec les joueurs d’une manière différente. Il n’y a pas de conflit entre nous, c’est juste le choix de l’entraîneur. Nous essayons de motiver les joueurs de différentes manières. Ensuite, c’est aux joueurs de faire de leur mieux avec la bonne abnégation : je ne dois pas prendre des pincettes», a conclu l’ancien coach de Lille. Et si l’ultimatum approchait à grands pas pour Paulo Fonseca ?