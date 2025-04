Edinson Cavani : la fin d’une ère à Boca Juniors ?

Un retour en Amérique du Sud qu’on imaginait couronné de succès. Après ses années fastes au Paris Saint-Germain (2013-2020), où il est devenu le meilleur buteur de l’histoire du club à l’époque, l’Uruguayen a tenté de se relancer à Manchester United (2020-2022). Malgré quelques éclairs, il a progressivement perdu son statut de titulaire. Son passage à Valence (2022-2023) n’a pas été plus concluant, marqué par des blessures et des performances en demi-teinte dans une équipe en difficulté en Liga. À l’été 2023, à 36 ans, Cavani a finalement choisi de revenir en Amérique du Sud en rejoignant Boca Juniors, avec l’ambition de retrouver du temps de jeu et de remporter des titres en Argentine.

La suite après cette publicité

Accueilli comme une star à son arrivée, il a d’abord suscité un immense engouement. « Il est la star de l’équipe, celui qui possède le plus d’envergure internationale. Il est le capitaine. L’homme aux près de 500 buts. Et plus récemment, le visage du club pour la Coupe du monde des clubs, déjà mis en avant dans toutes les promotions FIFA de l’événement », rappelle le quotidien sportif argentin Olé. L’international argentin, Juan Román Riquelme, légende dans son pays, qualifiait même l’attaquant de « meilleur joueur étranger de tous les temps » à son arrivée en Primera División. Après une première saison d’adaptation (16 matchs, 3 buts), El Matador s’est distingué lors de l’exercice 2024 avec 19 buts en 37 rencontres. Mais depuis, son impact sportif s’est révélé inégal, soulevant rapidement des doutes sur sa capacité à redevenir un attaquant de premier plan.

Un statut remis en question

Le récent match contre Newell’s (2-0) a ravivé les doutes autour du statut de titulaire d’Edinson Cavani à Boca Juniors. Comme lors de l’incroyable occasion ratée contre Alianza, son penalty manqué à Rosario a de nouveau mis en lumière ses difficultés, renforçant l’image d’un Cavani en perte de confiance. Bien qu’il ait tout de même reçu un soutien des supporters après son but contre Defensa, son niveau de jeu actuel commence à éroder cette bienveillance. Un sondage récent du journal Olé montre que 62 % des fans du club estiment qu’il ne devrait plus être titulaire. Une remise en question qui commence à peser sur sa position dans l’équipe.

La suite après cette publicité

Face à ces critiques, le staff technique, dirigé par Gago, se trouve à un tournant. Pour la première fois, son statut de titulaire sera examiné de près, avec la possibilité de le retirer de l’équipe contre Barracas. Et selon la presse argentine, ses statistiques seraient en cause. Ainsi ace à ces critiques, le staff technique, dirigé par Gago, se trouve à un tournant. Pour la première fois, son statut de titulaire sera examiné de près, avec la possibilité de le retirer de l’équipe contre Barracas. En effet, Cavani, bien que toujours expérimenté et impliqué sur le terrain, ne marque pas autant qu’on l’attendait, avec seulement deux buts en huit matchs cette saison.

Un avenir déjà écrit ?

Edinson Cavani, qui a prolongé son contrat avec Boca Juniors jusqu’en 2026, a confirmé que le club argentin serait son dernier dans sa carrière. Après 16 ans passés en Europe, l’Uruguayen sait donc que cette aventure argentine sera sa dernière bataille. Bien qu’il n’ait pas encore remporté de trophée avec Boca, malgré une défaite en finale de la Copa Libertadores en 2023, Cavani reste déterminé à décrocher un titre avant de mettre un terme à sa carrière. La chaîne de télévision TyC Sports explique que « son désir de continuer à jouer et de remporter un titre avec Boca, le club où il a décidé de se retirer, l’a poussé à accepter la proposition du club qui était sur la table depuis des mois. Il n’y a pas beaucoup de raisons pour lesquelles les supporters bleus et ors peuvent être sereins ces jours-ci, mais l’une d’elles est sans aucun doute qu’ils pourront continuer à profiter de la classe de l’un des plus grands buteurs du dernier siècle ».

La suite après cette publicité

Le média relève finalement que « bien que la situation footballistique actuelle de Boca ne soit pas la meilleure, la nouvelle Coupe du Monde des Clubs est l’un des éléments qui maintiennent Cavani motivé et désireux de continuer. À La Ribera, on souhaite aborder ce défi jusqu’au bout avec le Matador comme star… et peut-être capitaine. » Pour rappel, le groupe des Xeneize pour le Mondial des Clubs comprend le Bayern München, Auckland City FC et Benfica. Ce sera à lui de briller pour s’offrir un dernier trophée.