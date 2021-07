Vidéo : la merveille de coup-franc de Mikkel Damsgaard face à l'Angleterre

Un début de calvitie à seulement 21 ans qui lui permet d'avoir une vision du but inégalée. Le jeune Mikkel Damsgaard était déjà, avant ce choc des demi-finales de l'Euro 2020 face à l'Angleterre, l'une des pépites de la compétition. Ce soir, l'ailier polyvalent de la Sampdoria a illuminé un peu plus cette édition du championnat d'Europe de son talent.

Il s'élance à 25 mètres et loge un missile pied droit sous la barre (0-1, 30e), côté gauche ! Jordan Pickford s'envole mais il est trop court. Les Three Lions encaissaient leur premier but de la compétition et Mikkel Damsgaard voyait sa valeur grimper de 10 millions d'euros sur le marché des transferts. Le joueur sous contrat jusqu'en 2024 à Gênes était évalué à 13 M€ par Transfermarkt fin mai 2021.