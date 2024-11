Marco Materrazzi veut rencontrer Zinédine Zidane

Le 9 juillet 2006, Zinédine Zidane assénait un violent coup de tête sur la poitrine de Marco Materrazzi. Plus de 18 ans après ce fameux événement, le Ballon d’Or 1998 et le champion du monde 2006 n’ont jamais échangé à ce sujet. Pourtant, l’Italien souhaiterait avoir cette fameuse discussion avec Zizou, comme il l’a lui-même confié lors d’un entretien pour Lucky Block.

« Je n’ai pas parlé à Zinedine Zidane depuis ce jour, je ne lui avais jamais parlé avant et je ne lui ai pas parlé après. Nous n’avons pas de relation. C’est une légende du football et j’ai beaucoup de respect pour lui en tant que joueur et en tant qu’entraîneur, qui a gagné trois Ligues des champions d’affilée. Je ne cherche plus à m’excuser, mais je serai heureux d’avoir une conversation avec lui maintenant que tant d’années se sont écoulées. Il n’y aurait aucun problème », a indiqué l’ancien défenseur international italien. Reste à savoir si Zinedine Zidane - qui a reconnu son erreur depuis - sera également ouvert à cette proposition.