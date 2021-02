Barça-PSG : Nasser Al-Khelaïfi a le sourire

Interrogé au micro de PSG TV, le président du Paris SG Nasser Al-Khelaïfi a évidemment affiché un large sourire à la sortie du carton du Paris SG sur la pelouse du FC Barcelone (1-4, 8e de finale aller de Ligue des Champions), sans toutefois s'enflammer.

«Les joueurs ont fait un match parfait, c'était une très belle performance de leur part. Le coach et son staff ont très bien préparé le groupe pour cette rencontre, nous sommes très heureux, mais il reste encore 90 minutes à jouer. Nous avons beaucoup d'échéances importantes qui arrivent, en championnat aussi, il est important de rester calme. Je suis très fier des joueurs, je pense que le groupe est fort, et il doit rester à ce niveau. Je pense aussi à Kylian, je suis très heureux de son triplé ce soir, c'est quelque chose d'historique pour lui et pour le club. Nous sommes tous très fiers de lui !», a-t-il lancé.