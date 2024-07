PSG : Luis Enrique compte sur un joueur surprise pour la saison à venir

Le PSG a lancé sa saison 2024/2025 plus tôt cette semaine. Les joueurs - ceux qui n’ont pas disputé de compétition internationale cet été du moins - ont ainsi retrouvé le chemin de l’entraînement, tout comme ils ont aussi passé les traditionnels tests médicaux d’intersaison. L’occasion de voir à l’œuvre quelques nouvelles têtes, comme le portier Matvey Safonov, seule recrue estivale du club pour l’instant, ainsi que Gabriel Moscardo, le jeune milieu de terrain brésilien arrivé cet été, mais dont le transfert avait été scellé il y a quelques mois.

Dans les prochains jours, il est d’ailleurs fort probable que de nouveaux visages soient présents au centre d’entraînement. Le dossier le plus chaud semble être celui de João Neves, la pépite de Benfica. Rui Costa, président de la formation lisboète, a même avoué l’existence d’une offre parisienne, qui serait de 70 millions d’euros, alors que l’indésirable Renato Sanches pourrait même entrer dans le deal. Luis Enrique veut renforcer son milieu de terrain, et l’arrivée du joueur de 19 ans serait un joli cadeau pour le tacticien espagnol.

Un pari de Luis Enrique

Et ce n’est pas tout, puisque l’ancien coach du FC Barcelone et de la sélection espagnole veut s’appuyer sur un joueur qu’on n’attendait pas forcément. C’est Ayman Kari, lui aussi âgé de 19 ans. Prêté à Lorient la saison dernière, le titi parisien plaît beaucoup à Lucho, et ce même s’il n’a pas énormément joué en Bretagne (14 apparitions en L1 pour 903 minutes jouées au total).

Luis Enrique souhaite lui faire une place dans l’effectif, et le jugera aussi sur les rencontres de préparation estivales. Il souhaite notamment rééditer ce qui s’est passé avec Warren Zaïre-Emery. Le club de la capitale n’a en tout cas pas l’intention de le prêter à nouveau cette saison. Ayman Kari va pouvoir se montrer face à Sturm Graz le 7 août prochain et Leipzig le 10 notamment…