JT Foot Mercato : ça bouge dans tous les sens pour Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Les infos du jour en France

L'Olympique Lyonnais change de cible pour renforcer son attaque. L'international iranien Sardar Azmoun (26 ans) a peu de chances d'atterrir à l'OL d'ici demain minuit. Selon nos informations, Juninho a choisi de foncer sur la piste Gaëtan Laborde. L'attaquant français dispose d'un bon de sortie de la part de Montpellier, qui attend l'offre adéquate depuis plusieurs semaines, à savoir 20 M€.

L'Olympique de Marseille attend encore de nouvelles recrues. Selon le quotidien La Provence, Pablo Longoria est à l'affût de toutes les opportunités qui pourraient se présenter et jusqu'à quatre recrues pourraient débarquer à l'OM. La seule que l'on connaisse est Amine Harit, qui va débarquer dans le cadre d'un prêt. Il sera validé une fois que l'OM aura confirmé un nouveau départ pour entrer dans les clous de la DNCG.

RMC Sport assure que Bordeaux et l'AC Milan ont trouvé un accord pour le transfert de Yacine Adli à hauteur de 10 M€. Le milieu de terrain de 21 ans sera dans la foulée prêté au FCGB, les Rossoneri ayant accepté cette requête du club Scapulaire. À noter que le PSG va toucher 1,8 M€ dans cette opération.

Latéral gauche très polyvalent évoluant à Groningue depuis 2019, le Suédois Gabriel Gudmundsson (22 ans) se rapproche de la Ligue 1. Approché par l'Olympique Lyonnais avant l'arrivée d'Emerson Palmieri, le joueur devrait prendre la direction de Lille. Selon Voetbal International, les Dogues ont enfin pu dégager les fonds pour signer le joueur et un accord aurait été trouvé pour un transfert estimé à 6 millions d'euros.

Le focus du jour

Le Real Madrid a fixé un ultimatum au PSG pour le transfert de Kylian Mbappé. Mais pour l'heure, le PSG reste inflexible. En haut lieu, les directives sont claires, il n'y aura pas de départ du champion du monde français cet été. La dernière offre du Real qui est de l'ordre de 180M d'euros bonus inclus a été refusée par l'état major parisien. L'intéressé pousserait ses dirigeants à accepter l'offre madrilène. Mais l'attitude professionnelle de Mbappé, auteur d'un doublé hier face à Reims, fait même douter les médias ibériques. Alors, du côté du Paris Saint-Germain, on continue de faire le forcing pour convaincre le génie français de rester. Au micro d'Amazon Prime Vidéo, le coach Mauricio Pochettino a une fois de plus été interrogé au sujet de son poulain. Et sa position reste identique. « Si Mbappé va rester ? C’est notre joueur. L’industrie du foot est remplie de rumeurs. Notre président et Leonardo sont très clairs. Il est là, avec nous. Je suis très heureux de l’avoir. C’est l’un des meilleurs. C’est un cadeau de l'avoir avec nous ». Cependant, Sky Sports a révélé que le Real Madrid serait prêt à formuler une troisième offre. Les Madrilènes réfléchiraient à offrir 180 M€ cash ou 170 M€ + 30 M€ de bonus, soit un total de 200 M€.

Les infos du jour à l'étranger

Le retour du quintuple Ballon d'Or à Old Trafford ne devrait pas tarder à être officialisé avant la fin du mercato. D'après les informations de Sky Sports, Cristiano Ronaldo a passé sa visite médicale au Portugal et devrait finaliser son transfert à Manchester United dans les prochaines heures. Il devrait s'engager pour deux saisons avec les Red Devils avec une année supplémentaire en option. Les termes contractuels devraient être finalisés avant la date limite, tandis que la demande de visa serait en cours selon le média italien.

Considéré comme une piste intéressante par la Juventus afin de compenser le départ de Cristiano Ronaldo, Eden Hazard (30 ans) va rester en ce début de saison au Real Madrid. Selon nos informations, la Vecchia Signora ne va pas signer l'ailier belge cet été. Pour autant, l'intérêt est bien concret. Le vice-président de la formation transalpine Pavel Nedved a pris la température et il est un grand admirateur du joueur. Nul doute que le Tchèque restera attentif à la situation de l'ancien Lillois. D'ailleurs, un retour à la charge l'hiver prochain pour un prêt avec option d'achat n'est pas à exclure du côté du Piémont.

Un temps annoncé dans le viseur de l’Olympique de Marseille, Adam Ounas pourrait rejoindre l'AC Milan. Après une proposition de prêt avec option d’achat refusée, les Rossoneri négocient un transfert sec avec Naples. L’opération est encore loin d’être gagnée car, pour rappel, le coach napolitain Luciano Spalletti espère toujours conserver le Fennec. Si la piste Ounas se concrétise, Milan laissera définitivement tomber l’option Romain Faivre.

En passe d'être libéré de son contrat avec Arsenal, valable jusqu'en 2023, Willian devrait s'engager avec les Corinthians dans les prochaines heures. Il ferait donc son retour dans son club formateur où il a évolué avant de s'envoler pour le Shakhtar à l'été 2007. Mais selon les informations de L'Équipe, l'Olympique Lyonnais aurait également fait une proposition de contrat à l'international aux 70 capes, mais cette offre aurait été envoyée trop tard par la direction rhodanienne.

Les officiels du jour

Marcel Sabitzer quitte Leipzig pour rejoindre Le Bayern Munich. Il retrouvera Julian Nagelsmann, nouveau coach bavarois. Polyvalent, le natif de Graz n'avait plus qu'un an de contrat avec le RB Leipzig et ne voulait pas prolonger. Un chèque avoisinant es 15 millions d'euros a convaincu les Roten Bullen.

Tiémoué Bakayoko (27 ans) est prêté deux ans par Chelsea à l'AC Milan. Recruté par les Blues en 2017 mais prêté successivement à l’AC Milan, à Monaco puis au Napoli, le milieu de terrain défensif fait son grand retour chez les Rossoneri, où il a évolué lors de la saison 2018-2019.

Arrivé à l'été 2020 en provenance de Benfica, Ruben Dias (24 ans) a prolongé jusqu'en 2027 à Manchester City. Le défenseur central portugais qui a été élu meilleur joueur de Premier League l'an dernier a eu une part prépondérante dans le titre glané par les Sky Blues.

Hee-Chan Hwang (25 ans) rejoint Wolverhampton. L'attaquant sud-coréen est prêté avec option d'achat par le RB Leipzig, où il ne s'est jamais imposé.

Dans les tuyaux depuis plusieurs jours, le transfert de Rafik Guitane (22 ans) au Stade de Reims est désormais officiel. Arrivé en provenance du Stade Rennais, le milieu de terrain offensif rejoint la Cité des Sacres pour trois saisons. Prêté au CS Maritimo (Portugal) la saison dernière, le natif d'Évreux va poursuivre sa progression avec le club portugais puisqu'il va être à nouveau prêté par les Rémois.