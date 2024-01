CAN 2023, Egypte : le message fort de Mohamed Salah sur son état de forme

Victime d’une blessure aux ischio-jambiers qui doit le tenir éloigné des terrains plusieurs semaines, Mohamed Salah, rentré à Liverpool, devrait très certainement manquer la phase finale de la CAN 2023 avec l’Egypte. Récemment, Pep Lijnders, l’entraîneur adjoint de Liverpool, a ainsi estimé une absence entre trois et quatre semaines. De son côté, son agent, Ramy Abbas, a lui parlé d’une indisponibilité de «21 et 28 jours». Oui mais voilà, au regard de la dernière publication postée par la star des Reds, un petit espoir demeure pour les Pharaons.

La suite après cette publicité

«Hier (mercredi), j’ai commencé un traitement et un programme de rééducation. Je ferai tout mon possible pour être prêt dès que possible et revenir en équipe nationale comme convenu dès le début», a ainsi déclaré Salah. De quoi redonner le sourire aux supporteurs égyptiens. Si son forfait est acté pour le 8e de finale face à la République démocratique du Congo dimanche soir (21h) et pour un possible quart de finale (le 2 février), l’hypothèse de le voir rétabli et disponible pour une éventuelle demi-finale, voire en finale le 11 février à Abdijan n’est donc pas totalement exclue. Affaire à suivre…