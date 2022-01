Ajax : Nicolas Tagliafico pisté par Naples

Auteur d'un très bon début de saison, le SSC Napoli espère bien jouer sa carte jusqu'au bout dans une saison de Serie A plus ouverte que ces dernières années. Sky Sport Italia annonce aujourd'hui que le Napoli de Luciano Spalleti serait à la recherche d'un nouvel arrière gauche. Les Napolitains auraient coché le nom de l'international argentin Nicolas Tagliafico (36 sélections), qui serait également sur les tablettes de l'Olympique de Marseille.

Le joueur de l'Ajax Amsterdam, arrivé en Hollande en 2018 après sa victoire en Copa Sudamericana en tant que capitaine d'Independiente, a disputé 152 matchs avec les Ajacides, pour 14 buts et 20 passes décisives. Cette saison est plus compliquée pour lui (546 minutes de jeu toutes compétitions confondues) et un nouveau départ pourrait tenter le joueur de 29 ans, qui a remporté la Copa America avec son pays l'été dernier et qui vise forcément un place dans le groupe de l'Albiceleste au Qatar, pour la Coupe du monde 2022, en fin d'année.