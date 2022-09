Marko Arnautovic devient le joueur le plus capé de l'histoire de l'Autriche

Annoncé titulaire contre la Croatie, en Ligue des Nations, Marko Arnautovic (33 ans) va honorer sa 104e sélection et ainsi devenir le joueur le plus capé de l'histoire de l'Autriche. Pour rappel, face à la France jeudi (0-2), l'actuel meilleur buteur de la Serie A (6 réalisations avec Bologne) avait rejoint dans les annales Andreas Herzog, l'ancien milieu offensif du Werder Brême et du Bayern Munich.

Fort de 33 buts avec la sélection autrichienne, l'attaquant de 33 ans pourrait, en cas de nouveau but face aux Croates, devenir le deuxième meilleur buteur de l'histoire de l'Autriche, en compagnie d'Hans Krankl (34 réalisations). Un classement qui reste toujours dominé par Toni Polster (44 buts).