PL : Jamie Vardy permet à Leicester d’accrocher Tottenham

Suite et fin de la 1re journée de Premier League ce vendredi. Sur la pelouse de Leicester, les Foxes recevaient Tottenham pour une rencontre qui s’annonçait alléchante. D’entrée, les Spurs ont mis leur empreinte dans le jeu et ont vite commencé à se montrer de plus en plus menaçants. À la demi-heure de jeu, c’est finalement Pedro Porro qui a permis aux Londoniens de prendre l’avantage. Trouvé sur un centre parfait de James Maddison, le piston droit espagnol a trompé Hermansen d’une belle tête décroisée (0-1, 29e).

Et alors que les hommes d’Ange Postecoglou ont longtemps failli doubler la mise (33e, 55e), Leicester est revenu dans la partie grâce à Jamie Vardy. Increvable, la légende des Foxes s’est retrouvée seule au second poteau après un centre de Fatawu. Une aubaine pour le buteur de 37 ans qui a envoyé une tête puissante dans le but vide (1-1, 58e). Les locaux étaient même proches de passer devant sans un manque de précision de Wilfred Ndidi (67e) et sans un grand Vicario (71e). Une sale soirée pour Tottenham, accroché pour son entrée en lice cette saison, et qui a vu Rodrigo Bentancur sortir sur civière après un choc à la tête avec Fatawu (75e).