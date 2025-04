Liverpool - Everton : les compositions officielles

Ce mercredi, la 30e journée de Premier League offre un joli derby entre Liverpool et Everton. À domicile, les Reds s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Caoimhín Kelleher qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Curtis Jones, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk et Andy Robertson. Ryan Gravenberch se retrouve dans l’entrejeu avec Alexis Mac Allister. Enfin, Mohamed Salah, Dominik Szoboszlai et Luis Diaz accompagnent Diogo Jota en attaque.

La suite après cette publicité

De leur côté, les Toffees s’articulent dans un 4-2-3-1 avec Jordan Pickford dans les cages derrière Jake O’Brien, James Tarkowski, Jarrad Branthwaite et Vitaliy Mykolenko. Le double pivot est assuré par Idrissa Gueye et James Garner. Devant, Beto prend la pointe de l’attaque avec Jack Harrison, Abdoulaye Doucouré et Carlos Alcaraz en soutien.

Les compositions

Liverpool : Kelleher - Jones, Konaté, Van Dijk, Robertson - Gravenberch, Mac Allister - Salah, Szoboszlai, Diaz - Jota

La suite après cette publicité

Everton : Pickford - O’Brien, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko - Gueye, Garner - Harrison, Doucouré, Alcaraz - Beto