JO 2024 : Thierry Henry réagit au tirage au sort de l’équipe de France

L’équipe de France Olympique masculine connaît en partie ses adversaires pour le tournoi. Le tirage au sort lui a offert un match d’ouverture contre les États-Unis, puis il faudra affronter la Nouvelle-Zélande, alors que le dernier adversaire sera connu plus tard. Il s’agira d’un vainqueur de barrage pour la zone Asie-Afrique, pour lequel la Guinée est déjà qualifiée. Au micro de France 3, Thierry Henry a immédiatement réagi à cette poule qui l’attend pour les JO à Paris.

«On sait ce qu’on doit préparer, regarder. On a un match amical contre les USA lundi, ce n’était pas prévu (rires). Généralement, on ne fait pas ça (affronter en amical un futur adversaire en tournoi, ndlr) mais c’est comme ça, et les équipes changeront alors qu’on se retrouvera aux JO. Il n’y a pas de préférence pour le tirage, on va essayer de faire du mieux possible», assure le sélectionneur, qui aura probablement un gros morceau en quarts de finale entre l’Argentine, le Maroc ou encore l’Ukraine. «Si on y va en quarts de finale. Il va falloir sortir de notre poulet et voir ce qu’il se passe de l’autre côté.»