CdM : Lionel Messi voit la France comme un vrai concurrent

Le septuple Ballon d'Or Leo Messi (35 ans) est très en forme depuis le début de saison dans son club du Paris Saint-Germain avec 12 buts et 14 passes décisives en 19 matches toutes compétitions confondues. Une bonne nouvelle pour l'Argentine, qui va pouvoir compter sur son numéro 10 pour essayer de remporter la Coupe du monde au Qatar. Il faudra d'abord essayer de sortir du groupe C, où l'Albiceleste se frottera à l'Arabie saoudite, au Mexique et à la Pologne.

Bon nombre de sélections se disputent le statut de favori, comme l'équipe de France où évolue son coéquipier Kylian Mbappé. Dans un long entretien pour "Universo Valdano", repris par AS, la "Pulga" s'est exprimée sur les Bleus avec éloge : « la France a eu plusieurs blessés, ils ont beaucoup de potentiel. Un entraîneur qui vient avec le même groupe, qui a déjà remporté une Coupe du monde. »