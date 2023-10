L’ancien Marseillais Aaron Leya Iseka évacué d’Israël

Ancien joueur de l’Olympique de Marseille, Toulouse ou encore le FC Metz, Aaron Leya Iseka (25 ans) est aussi connu pour être le frère de Michy Batshuayi. Actuellement joueur de Barnsley, il évolue en prêt cette saison du côté de l’Hapoël Hadera, onzième de la première division israélienne. Il a pris part à deux matches et a déjà inscrit 1 but sous ses nouvelles couleurs. Malheureusement le contexte politique sur place suite aux attaques du Hamas et à la réponse de l’armée israélienne rend le contexte très dangereux. Suite à cela, le joueur a trouvé un accord avec son club pour rentrer en Belgique. C’est ce qu’a déclaré son représentant Peter Smeets à Het Laatste Nieuws.

«Cela a été décidé par le président pour des raisons de sécurité. Il y a beaucoup de souffrance localement, et Leya Iseka avait déjà vécu le tremblement de terre lors de son prêt en Turquie (avec Tuzlaspor, ndlr) la saison dernière, qui était aussi très émouvant. En Israël, c’est désormais une question politico-religieuse. Il n’a pas vraiment envie d’en parler. Cela fait mal pour Leya Iseka de laisser ses coéquipiers derrière lui. Il avait bien commencé la compétition et se sentait bien dans l’équipe. Il s’entraînera désormais individuellement en Belgique. Nous sommes en contact étroit avec Hadera et Barnsley et surveillons quotidiennement la situation en Israël» a-t-il déclaré.