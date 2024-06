Belgique : Domenico Tedesco annonce un retour inattendu pour l’Euro

L’Euro en Allemagne a débuté depuis vendredi avec une éclatante victoire de la Mannschaft face à l’Écosse (4-1). Et alors que plusieurs grosses cylindrées ont fait leur entrée en lice et n’ont, pour le moment, toujours pas déçues, la Belgique n’aura pas le droit à l’erreur ce lundi lors de son premier match du tournoi continental face à la Slovaquie (18h). Et alors que les Diables Rouges étaient présents en conférence de presse d’avant-match ce dimanche, le sélectionneur belge, Domenico Tedesco, a fait une grande annonce.

La suite après cette publicité

En effet, ce dernier a révélé que Thomas Meunier allait être de retour dans le groupe belge alors qu’il avait déclaré forfait suite à une blessure à la cuisse droite : «Meunier va revenir dans une semaine et demie, dix jours. Après le match contre la Roumanie, il sera de retour. Il est très motivé pour être ici. Je suis content que la blessure n’ait pas été si grave que cela, même si ce n’était pas très clair au moment où il est sorti du terrain.» Une bonne nouvelle pour l’ancien du PSG et la Belgique qui sera donc de retour pour la troisième journée de poules face à l’Ukraine.