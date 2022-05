PSG : le groupe convoqué pour affronter Troyes

D'ores et déjà champion de France, le Paris Saint-Germain accueille Troyes, ce dimanche à 20h45, dans le cadre de la 36ème journée de Ligue 1. Une rencontre importante pour l'ESTAC, toujours à la lutte pour rester dans l'élite du football français. De son côté, le PSG tentera de finir au mieux cette saison marquée par la nouvelle désillusion en Ligue des Champions.

La suite après cette publicité

Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino a donc convoqué un groupe de 24 joueurs. Incertain en raison d’une douleur para-costale, Lionel Messi est finalement bien présent dans le groupe. En revanche, Leandro Paredes, Julian Draxler et Mauro Icardi, blessés, sont toujours absents. Layvin Kurzawa, Abdou Diallo et Eic Dina-Ebimbe n’ont, quant à eux, pas été retenus par l'entraineur des Rouge et Bleu.

Exclusivement pour Foot Mercato, créez votre compte Parions Sport en ligne dès aujourd'hui pour profiter du bonus de bienvenue jusqu’à 200€ offert et 10€ de freebet sans dépôt avec le code FML1.