Mauro Icardi revient sur son transfert au PSG

Arrivé au Paris Saint-Germain à la toute fin du mercato estival 2019 sous la forme d’un prêt avec option d’achat, Mauro Icardi (28 ans) est définitivement devenu un joueur du PSG l’été dernier. À l’été 2020, il s’engage en faveur du club de la capitale pour 4 ans et l’Inter encaisse alors un chèque de 50 millions d’euros.

Une décision que ne regrette absolument pas le buteur argentin qui se dit heureux à Paris. «Quand je suis arrivé en prêt, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour pouvoir être décisif et aider l'équipe avec mes buts. C'était une bonne année. Je suis donc très heureux que le club ait décidé de lever l'option et de me proposer de continuer ensemble pour les quatre prochaines années. Pour moi, c'est un honneur et une fierté, comme je l'ai dit le premier jour de mon arrivée à Paris. Je me sens bien ici, dans une grande équipe qui gagne des titres. C'est ce qu'un joueur recherche», a-t-il expliqué à travers une interview réalisée par le PSG.