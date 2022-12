CdM 2022, EdF : Ibrahima Konaté évoque son intégration

La suite après cette publicité

Ce mercredi, Ibrahima Konaté s'est présenté face aux médias. Plutôt bon durant ce Mondial, le défenseur central se sent bien dans le groupe France, sur comme en dehors du terrain.

«Je pense bien être intégré dans le groupe par rapport à ma personnalité. Le groupe accueille très bien tout le monde et de la bonne façon. Je suis content d'être ici et de représenter mon pays. Tant que ça se passe bien sur le terrain et en dehors, ça me va». Et pour le moment, on peut dire que ça se passe bien pour lui.

Pour ce quart de finale Angleterre - France, Parions Sport en Ligne vous propose votre premier pari doublé jusqu’à 100€ en freebets et 10€ de freebets offerts sans dépôt avec le code FMCDM. Créez votre compte dès aujourd’hui pour profiter de cette offre exclusive. Misez 10 € sur un doublé de Mbappé, pour remporter 90€. (cotes soumises à variation)