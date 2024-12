Ligue 1 : l’OGC Nice et Montpellier partagent les points au terme d’un match passionnant

Cette 15e journée de Ligue 1 était une superbe opportunité pour l’OGC Nice de se repositionner sérieusement dans la course à l’Europe. En déplacement sur la pelouse d’un MHSC amorphe depuis le début de saison, les Aiglons pouvaient remonter à la cinquième place en cas de victoire à la Mosson. Mais voilà, face à des Héraultais à la recherche urgente de points, le Gym pouvait très vite être déstabilisé, d’autant plus après une nouvelle désillusion en Ligue Europa ce jeudi face à l’Union Saint-Gilloise (2-1). Pour éviter telle déconvenue, Franck Haise a décidé d’aligner un onze résolument offensif où Sofiane Diop, Badredine Bouanani, Gaëtan Laborde et Evann Guessand étaient associés.

La suite après cette publicité

D’entrée, la rencontre est partie sur des bases effrénées. Très volontaires, les deux équipes se sont livrées à une rude bataille et tous les contacts étaient âprement disputés. Finalement, c’est un ancien chouchou de la Mosson qui a allumé la première mèche. Trouvé dans l’axe par Badredine Bouanani, Gaëtan Laborde n’a pas hésité sur son enchaînement et a armé une frappe limpide qui n’a laissé aucune chance à Benjamin Lecomte (0-1, 18e). Une ouverture du score qui n’a pas permis aux Azuréens de rester longtemps devant. Quelques minutes plus tard, Joris Chotard a repris de la tête un centre vicieux de Jordan Ferri pour remettre les deux équipes à hauteur (1-1, 22e).

Le héros du MHSC s’appelle Théo Sainte-Luce

Dans un début de match ébouriffant, c’est finalement Nice qui a su reprendre l’avantage. Trouvé plein axe aux 30 mètres, Badredine Bouanani dribblait trois joueurs avant de catapulter le ballon au fond des filets d’une frappe puissante (1-2, 27e). Après ce troisième but en 10 minutes, le rythme est retombé masi Montpellier restait dans le coup à l’instar de cette opportunité de Nordin face à Bulka (42e). Au retour des vestiaires, le match a mis du temps à s’emballer réellement. Malgré les opportunités de Bouanani (47e) et Al-Tamari (67e), les occasions se faisaient plus rares et les deux équipes se jaugaient pour savoir qui allait mettre le coup de collier qui allait faire la différence.

La suite après cette publicité

Propulsé par l’entrée de Théo Sainte-Luce à l’aube du dernier quart d’heure, le MHSC a pris les choses en main. Et alors qu’il n’avait plus joué depuis le 7 février dernier et une rencontre face à…l’OGC Nice, le défenseur gauche a finalement été le héros de cette rencontre. Trouvé dans la profondeur, Al-Tamari a eu l’intelligence de servir le revenant au second poteau. Ce dernier ne se faisait pas prier pour crucifier Bulka et remettre les deux équipes à hauteur (2-2, 80e). Et alors que le défenseur gauche était même proche du doublé (90e), le score n’a plus évolué. Avec ce match nul rythmé mais frustrant pour les deux équipes, personne n’a su tirer son épingle du jeu. Au classement, c’est le statuquo : Nice reste sixième tandis que le MHSC est toujours la lanterne rouge de Ligue 1.