Mats Hummels compare le Real Madrid à Donald Trump

Présent lundi dernier à la cérémonie du Ballon d’Or, Mats Hummels (35 ans) a assisté au sacre de l’Espagnol Rodri. Mais le défenseur allemand de l’AS Roma n’a également pas manqué l’absence remarquée de la délégation du Real Madrid, boudeuse après avoir appris que Vinicius Jr n’allait pas remporter le Graal. Et pour Hummels, les Merengues se sont comportés comme… Donald Trump.

La suite après cette publicité

« Utiliser les mots « manque de respect » quand on n’a pas gagné une élection a des traits légèrement trumpiens, et malheureusement c’est tout simplement irrespectueux envers les autres. C’est une mauvaise chose. Il ne fait aucun doute que quelqu’un du Real le mérite. Mais il y a d’autres joueurs extraordinaires qui sont aussi bons. C’est dommage de ne pas leur faire cet honneur. Il y avait des équipes qui étaient plus défavorisées dans le football international », a-t-il déclaré dans son podscast Alleine ist schwer.