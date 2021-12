Coupe de France : le tirage au sort complet des 16es de finale

Juste avant la clôture des 32es de finale de Coupe de France avec le match entre l'Entente Feignies-Aulnoye FC (N3) et le Paris Saint-Germain, le tirage au sort du prochain tour, à savoir les 16es de finale, va avoir lieu à partir de 20h20. Alors que ce week-end a notamment été marqué par les incidents vendredi soir à Charléty lors de Paris FC-OL, qui ont amené à l'interruption définitive de la rencontre, il y aussi eu de belles histoires.

On pense notamment à la qualification de l'AS Cannes, pensionnaire de National 3, qui s'est défait du Dijon FCO samedi, tandis que le Bergerac Périgord FC (N2) et l'ESA Linas-Montlhery (N3) ont eux battu une équipe de Ligue 1, respectivement le FC Metz et l'Angers SCO. Rejoints par de grosses écuries au prochain tour comme l'AS Monaco ou l'Olympique de Marseille, tout ce beau monde attendait donc ce fameux tirage au sort, retardé de quelques minutes à cause de la qualification tardive du Stade Brestois 29 aux tirs au but contre Dinan Léhon (0-0, 13 t.a.b à 12)...

Un derby RC Lens-LOSC à Bollaert

Tenant du titre mais pas encore qualifié, le Paris Saint-Germain se rendra sur la pelouse du Vannes OC (National 2). Une équipe que les Parisiens ont déjà affronté à deux reprises dans leur histoire. Son dauphin en Ligue 1, l'Olympique de Marseille, croisera le fer avec une formation de National 3, à savoir l'US Chauvigny.

On pourrait aussi assister à un choc entre l'OGC Nice et l'Olympique Lyonnais, mais tout dépendra de la décision de la Commission de Discipline de la FFF après les incidents de vendredi. Enfin, dernière rencontre tirée par Frédéric Déhu, un derby bien alléchant entre le RC Lens et le LOSC au Stade Bollaert-Delelis. Une confrontation qui fait forcément ressurgir les débordements qui ont eu lieu en Ligue 1 le 18 septembre dernier, lors de la 6e journée.

Les affiches des 16es de finale :

OGC Nice (L1) vs. Paris FC (L2) OU Olympique Lyonnais (L1)

AS Cannes (N3) vs. Toulouse FC (L2)

ESA Linas-Montlhery (N3) vs. Amiens SC (L2)

Bergerac Périgord FC (N2) vs. US Créteil-Lusitanos (N)

AS Nancy-Lorraine (L2) vs. Stade Rennais (L1)

FC Versailles 78 (N2) vs. La Roche-sur-Yon VF (N3)

Stade Brestois 29 (L1) vs. Girondins de Bordeaux (L1)

US Chauvigny (N3) vs. Olympique de Marseille (L1)

SC Bastia (L2) vs. Clermont Foot 63 (L1)

ES Thaon (N3) vs. Stade de Reims (L1)

Jura Sud Foot (N2) vs. AS Saint-Etienne (L1)

Montpellier HSC (L1) vs. RC Strasbourg Alsace (L1)

Entente Feignies-Aulnoye FC (N3) OU Paris Saint-Germain (L1) vs. Vannes OC (N2)

AS Vitré (N2) vs. FC Nantes (L1)

Quevilly Rouen Métropole (L2) vs. AS Monaco (L1)

RC Lens (L1) vs. Lille OSC (L1)