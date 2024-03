Mathys Tel prolonge au Bayern Munich

Ce matin, plusieurs médias, en Allemagne et en France, ont annoncé que Mathys Tel allait prolonger son bail avec le Bayern Munich. Les Bavarois n’ont pas traîné puisqu’ils ont officialisé la nouvelle ce mercredi. «Mathys Tel a signé une prolongation de contrat avec le FC Bayern jusqu’au 30 juin 2029. Le contrat initial de l’international français U21 devait durer jusqu’à l’été 2027. Le joueur de 18 ans a quitté le club français du Stade Rennais pour Munich à l’été 2022. (…) Depuis son transfert depuis la France, Tel a disputé 59 matches de compétition avec le Bayern, marquant 13 buts. Il a remporté la Bundesliga dès sa toute première saison.»

La suite après cette publicité

Très heureux, l’attaquant a confié : «cette prolongation de contrat me touche beaucoup. J’ai déjà beaucoup appris au Bayern, sur et en dehors du terrain. Munich est devenu un foyer pour moi et ma famille, et les supporters sont également très importants pour moi. Je ne peux pas être le joueur que je suis sans eux. Quand vous jouez pour le Bayern, vous voulez toujours remporter tous les trophées. Je veux marquer et marquer des buts, jouer avec cœur et énergie pour le Bayern et tout donner pour ce club et ses fans.» Cette saison, il a marqué 7 buts et délivré 4 assists en 30 apparitions toutes compétitions confondues (4 titularisations).