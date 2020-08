PSG : le clan Thiago Silva règle ses comptes avec Leonardo

Thiago Silva et le Paris Saint-Germain, c'est de l'histoire ancienne. Parmi les premières recrues de QSI (2012), le défenseur brésilien a pendant de longues années mené la défense francilienne. Une histoire d'amour qui a duré malgré quelques petits passages compliqués, notamment lors de grandes confrontations en Ligue des Champions où l'ancien de l'AC Milan n'aurait pas toujours été impeccable. Cette saison encore, il a sorti de belles prestations dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. De quoi confirmer qu'il a encore le niveau pour disputer des rencontres d'élite. Et du côté de Chelsea, ce n'est pas passé inaperçu. Les Blues ont fait signer un contrat d'un an au défenseur brésilien, avec une option pour une année supplémentaire.

La suite après cette publicité

Pourtant, le principal concerné avait, à plusieurs reprises, laissé entendre qu'il souhaitait prolonger l'aventure à Paris. « C’est vrai que je ne voulais pas partir, mais la décision a été prise et je la respecterai jusqu’à a fin. Je crois que c’est la volonté du coach (qu’il reste, NDLR). C’est un coach avec lequel je m’entends très bien. Il n’y a pas de discussion pour l’après, Leonardo a déjà parlé à la presse », a-t-il par exemple confié à la fin du mois de juillet en conférence de presse. Ses bons matchs en Ligue des Champions avaient aussi poussé certains supporters à réclamer une année de contrat supplémentaire pour lui. Et dans un entretien accordé au quotidien l'Equipe, l'agent du joueur Paulo Tonietto n'a pas hésité à s'en prendre à Leonardo, le directeur sportif du champion de France qui n'aurait pas agi avec classe dans ce dossier.

Leonardo a fait volte-face au dernier moment

« Mardi dernier, Leonardo a appelé Thiago et a évoqué la possibilité qu'il reste un an de plus. Thiago s'était déjà mis d'accord avec Chelsea, il ne pouvait pas faire marche arrière. Quand tu fais une telle proposition, tu dois en être convaincu. Un directeur sportif qui dit à un joueur qu'il ne le veut plus, et deux mois plus tard veut le prolonger, comment prendre ça ? », a-t-il expliqué. Le dirigeant brésilien aurait donc changé d'avis une fois la Ligue des Champions terminée. Mais c'était trop tard pour convaincre O Monstro, ce dernier ayant donné sa parole à la formation londonienne qui réalise un mercato XXL et a également engagé Malang Sarr dans le secteur défensif.

« Celui qui ne voulait pas (garder Silva, ndlr), c'est Leonardo, et c'est lui qui a le pouvoir. C'est pourquoi, même s'il n'avait pas signé avec Chelsea, Thiago ne voyait pas comment il aurait pu accepter la proposition de Leonardo vu ce qu'il lui avait dit deux mois plus tôt. Cela aurait été humiliant. On n'a jamais parlé d'argent ni de durée de contrat. Jamais. Leonardo a simplement dit qu'il ne comptait plus sur lui. Rien de plus. Thiago a été affecté par la façon dont il quitte le PSG et par l'attitude de Leonardo. Très affecté. Dès le début, Leonardo aurait dû l'appeler et lui dire : "on te propose un an de plus, on ne sait pas si tu seras capitaine ou si tu seras titulaire", et Thiago aurait pu choisir de rester ou pas. Je pense que Leonardo devait ça à Thiago, au regard de tout ce qu'il a fait pour le PSG », a conclu l'agent du joueur, qui espérait un peu plus de considération pour son poulain. Voilà qui est clair. Mais peut-être que du côté de Leonardo, on a une autre version des faits.